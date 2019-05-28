14:11 (мск), источник: Интерфакс
Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей
При этом действительно собираются в заграничный отпуск только 10% жителей России.
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — В 2019 году рекордно выросла доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей, показало исследование ВЦИОМ.
«Большинство россиян на вопрос “где бы вы предпочли отдыхать, если был бы выбор и средства” ответили — за границей. Их доля в 2019 году выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее», — сообщил журналистам во вторник директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин.
По его словам, второй тенденцией этого года стало то, что интерес россиян к отдыху в Крыму снизился. «Сократилась до 31% доля тех, кто хочет в Крым, в прошлом году было 36−37%. Стал снижаться хайп на это направление, тем не менее, 31% — это все еще почти треть», — заметил он.
По данным ВЦИОМ, 26% россиян хотели бы отдохнуть на черноморском побережье Кавказа (в 2018 году было 33%), в другом городе или селе России — 13% (было 17%), дома — 12% (было 9%).
«При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета», — сказал Родин.
В среднем на отдых в 2019 году россияне потратят 43,3 тыс. рублей на человека (-2% по сравнению с 2018 годом).
Отвечая на вопрос, почему поехать отдыхать в этом году не получится, большинство россиян сказали, что «нет денег». Их доля составила 53%, что на 9% больше, чем год назад. Семейные дела и декрет помешали выехать на отдых 15% россиян, болезни — 10%, работа и отсутствие отпуска — 14%. О том, что любят отдыхать дома, заявили 6% соотечественников.
В рамках исследования ВЦИОМ ежедневно опрашивал 1600 респондентов не менее чем из 80 регионов России.
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