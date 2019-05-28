13:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской
Данные приводятся в
«При этом за счет инструмента страхования Российской Федерации было возмещено почти 20 млрд руб. (что более чем в 7 раз превышает затраты на страхование)», — отмечается в обосновании.
Отмечается, что «применение механизма субсидирования позволило в период 2010—2018 годов застраховать имущественные интересы РФ на общую сумму 187,5 млрд руб. при запуске более 80 космических аппаратов». На организацию страхования было потрачено около 15 млрд руб., что составляет 8% от стоимости космической техники.
При этом за указанный период произошел ряд аварийных пусков, которые не были застрахованы.
В документе подчеркивается, что приведенные данные «объективно подтверждают высокий экономический эффект от применения страхования», а полученные в качестве страхового возмещения средства «позволяют финансировать производство новой космической техники в случае ее утраты или повреждения без увеличения расходов федерального бюджета».
«Однако лимит денежных средств, предусмотренный Федеральным законом, на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях КА, недостаточен для обеспечения в полном объеме страхования рисков при запуске КА», — указано в материалах к постановлению. Для обеспечения максимальной защиты интересов РФ затраты на страхование рисков при запусках федеральной
Напомним, в октябре 2018 года ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту «Союз МС-10» с космонавтами «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и NASA Ником Хейгом. Причиной аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.