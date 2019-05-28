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13:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 годы, превышает 35 млрд руб.

Источник: Роскосмос

Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства об увеличении субсидирования страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Затраты на страхование рисков предлагается повысить.

В документе говорится, что за этот период произошло 11 аварийных пусков космической техники, а ущерб почти в 13 раз превышает затраты на страхование.

«При этом за счет инструмента страхования Российской Федерации было возмещено почти 20 млрд руб. (что более чем в 7 раз превышает затраты на страхование)», — отмечается в обосновании.

Отмечается, что «применение механизма субсидирования позволило в период 2010—2018 годов застраховать имущественные интересы РФ на общую сумму 187,5 млрд руб. при запуске более 80 космических аппаратов». На организацию страхования было потрачено около 15 млрд руб., что составляет 8% от стоимости космической техники.

Инфографика
Система аварийного спасения при запуске «Союза»

При этом за указанный период произошел ряд аварийных пусков, которые не были застрахованы. Из-за этого убытки госкорпорации «Роскосмос» составили более 10,5 млрд руб., «источники возмещения которых не установлены».

В документе подчеркивается, что приведенные данные «объективно подтверждают высокий экономический эффект от применения страхования», а полученные в качестве страхового возмещения средства «позволяют финансировать производство новой космической техники в случае ее утраты или повреждения без увеличения расходов федерального бюджета».

«Однако лимит денежных средств, предусмотренный Федеральным законом, на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях КА, недостаточен для обеспечения в полном объеме страхования рисков при запуске КА», — указано в материалах к постановлению. Для обеспечения максимальной защиты интересов РФ затраты на страхование рисков при запусках федеральной ракетно-космической техники в период 2019—2021 годы предлагается увеличить до 6,7 млрд руб., 11,3 млрд руб. и 12,7 млрд руб. соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в октябре 2018 года ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту «Союз МС-10» с космонавтами «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и NASA Ником Хейгом. Причиной аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.

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