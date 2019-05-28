14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница сделала креативный коллаж из учебников по подготовке к ЕГЭ
Избавилась от них красиво.
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Избавилась от них красиво.
21-летняя художница Арина опубликовала в своих соцсетях креативный коллаж, который она создала из пособий по подготовке к ЕГЭ.
Девушка уточнила, что, как и все, сначала она хотела просто сжечь ненавистные учебники, но не нашла места, где можно было бы развести костер. И потому решила подойти к их уничтожению творчески.
А чтобы
Подписчики оценили находчивость и талант девушки, а некоторые даже решили повторить ее задумку после сдачи экзаменов.
Кричу от восторга, это очень и очень круто ?— Рыж (@rijsamurai) May 26, 2019
ого как круто. а я по банальному сожгла все.— ваня АДiДАС (@vasyaloshok) May 26, 2019
Я в первый момент решила, что какое-то мировое известное произведение.простите. это без шуток. Надеюсь вы сохраните эту работу!— Ника Титова (@nikogda_nikogde) May 26, 2019
ваааау— Ученик Грин-де-Вальда (@gdwlapprentice) May 27, 2019
ох зря не покупал книги по подготовке к экзаменам, вот какую красоту можно сделать
Это так красиво омагад *-*— Алукавари // я выучу эти чертовы госы (@Vantablack_iv) May 26, 2019
Очень круто
Надо будет попробовать сделать похожее со своими билетами к госам))
Ну или просто красиво сжечь
Екатерина Гура