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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница сделала креативный коллаж из учебников по подготовке к ЕГЭ

Избавилась от них красиво.

21-летняя художница Арина опубликовала в своих соцсетях креативный коллаж, который она создала из пособий по подготовке к ЕГЭ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка уточнила, что, как и все, сначала она хотела просто сжечь ненавистные учебники, но не нашла места, где можно было бы развести костер. И потому решила подойти к их уничтожению творчески.

В итоге из учебников по математике, физике и другим предметам получился портрет грустной девушки.

А чтобы из-за белых страниц рисунок не сливался, художница раскрасила отдельные части коллажа акварелью.

Подписчики оценили находчивость и талант девушки, а некоторые даже решили повторить ее задумку после сдачи экзаменов.

Екатерина Гура

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