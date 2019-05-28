Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии (видео)
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
Зеленский придумал, как решить вопрос с Россией
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Как вас обманывают продавцы воды
Названа единственная наследница россиянина с состоянием $4,6 млрд
Опрос показал, сколько россиян сейчас верят Путину
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
Большая стильная квартира в Бирюлево. Как она выглядит?
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Инаугурация Владимира Зеленского
15:27 (мск), источник: Популярная механика

Как варикоз влияет на интеллект

Сибирские учёные впервые в мире провели масштабное исследование генетических причин варикоза, которое обнаружило в организме гены и белки, участвующие в патологическом процессе, а также показало связь варикозного расширения вен с интеллектом.

Источник: composita/СС0

Как сообщает «Наука в Сибири», биологи Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета изучили генетические данные более 400 тысяч европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании. Учёные определили девять генов (CASZ1, PIEZO1, PPP3R1, EBF1, STIM2, HFE, GATA2, NFATC2 и SOX9) и два белка (MICB и CD209), с которыми связана варикозная болезнь и которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств.

Новость
В Шотландии нашли нечувствительную к боли женщину с новой мутацией

Наиболее ценной составляющей исследования в практическом смысле являются данные о белках, в том числе закодированных в генах, ассоциированных с варикозом. Теперь необходимо выполнить экспериментальные работы, подтверждающие либо опровергающие роль этих белков. Если влияние белка на варикозную трансформацию будет подтверждено и удастся подобрать вещество, нацеленное на этот белок, учёные ожидают интерес со стороны фармацевтических компаний и цикл доклинических и клинических исследований.

Учёные также обнаружили, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека. Некоторые из этих факторов уже связывали с варикозом раньше на основании эпидемиологических исследований — например, венозный тромбоз, избыточную массу тела, тяжелую физическую работу. Другие вызвали удивление у исследователей, в частности: интеллект, память, уровень образования, курение, рост, количество операций, боль во всем теле и артроз коленного сустава.

Механизмы генетической связи между признаками можно пока только предполагать.

В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы.

Однако нельзя считать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или наоборот. Это пока лишь усреднённая закономерность.

 Мы теряем мозг: выживает глупейший
Земные гиганты: самые большие конструкции в мире
В Косове освободили российского сотрудника миссии ООН
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
РЖД впервые показали изображения интерьера нового плацкарта
Депутат пришел с котом на заседание профильного комитета
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты) Стоимость ремонта разбитых машин владелец автосалона оценивает примерно в $15 млн
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь