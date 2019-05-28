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14:59 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ откроет храм в Вестеросе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Открытие новых храмов РПЦ в Европе будет продолжаться и далее, присутствие русского православия здесь является очень востребованным — в частности, в шведском городе Вестерос, заявил во вторник пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков по итогам визита главы РПЦ в Страсбург.

Источник: Приход во имя Казанской иконы Божией Матери, Västerås

«Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе — вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами, людьми, которые там проживают. Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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По его словах, в новых храмах нуждаются прихожане РПЦ в странах Европы, которые являются не только выходцами из России, но и жителями Молдавии, Украины Белоруссии и других стран, — «чадами Русской православной церкви там, в Европе». «Поэтому храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться», — заверил пресс-секретарь патриарха.

В ходе визита в Страсбург 25—27 мая патриарх Кирилл освятил собор Всех святых в Страсбурге. По информации Волкова, сейчас в ходе активного строительства находится еще несколько храмов РПЦ в Европе, в частности, храм на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе), которые через некоторое время уже будут введены в эксплуатацию.

«Я, честно говоря, не знаю — так, навскидку, — как обстоит дело в других поместных православных церквах, но, по моей информации, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали свои новые храмы в странах Европы. Слава Богу, Русская церковь здесь являет собой некоторое исключение, и это очень важное свидетельство о развитии Русской православной церкви», — заключил священник.

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