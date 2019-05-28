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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Искусственный интеллект воссоздал «правильный» финал «Игры престолов»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Разработчики искусственного интеллекта из Томска пришли к выводу, что в финальном сезоне сериала «Игра престолов» были нарушены законы логики. Об этом пишет РГ.

Источник: РИА Новости

С помощью аппаратно-программного комплекса ученым удалось выяснить, что снятые серии были показаны не в том порядке, который планировался изначально.

Ученые считают, что создатели сериала намеренно пошли на этот шаг, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Джорджа Мартина, над которой он все еще работает.

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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Так, если бы сюжет развивался без нарушений логики, вначале Дайнерис, узнавшая о намерении Серсеи напасть на нее после сражения с мертвыми, должна бы была развернуться и уничтожить Королевскую Гавань.

После этого Варис должен был бы устроить заговор против Дейнерис. В результате вскрывшегося заговора Вариса бы сожгли, а Сноу убил Дейнерис. Затем казнили бы Джона Сноу. В самом конце должна была идти битва живых против мертвых, во время которой Бран уничтожил бы Короля ночи.

Ранее автор цикла «Песнь Льда и Пламени» заявил, что не уверен в том, что две последних книги серии будут повторять сюжет финала сериала. По его словам, при необходимости он добавит больше страниц, глав и сцен.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Действие книг и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

После показа последнего сезона многие поклонники сериала выразили недовольство финалом. Петиция, в которой они требуют от телеканала HBO переснять заключительный сезон, собрала более миллиона подписей.

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