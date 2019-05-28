Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
Барановская сделала прическу и стала копией Сары Джессики Паркер
Молодые россияне бросились скупать жилье
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Реакция Кудрявцевой на ее фото в статье «Актриса или проститутка»
Зеленский оценил значение запаха шаурмы для Киева
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
В Саратовской области подросток напал на школу и ранил девочку
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
10Обострение ситуации в Каракасе
16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка решила помочь бездомному, а потом начала с ним встречаться

Необычная история любви.

38-летняя учительница Кэти Николь увидела бездомного мужчину на пляже Клиторпс в Англии. Женщина сразу почувствовала к нему симпатию и решила узнать, что с ним произошло.

Этим бездомным оказался 31-летний Джон Хейс, который жил на улице почти 18 месяцев.

Мужчина не стал скрывать, что потерял работу и дом из-за наркотиков. Но Кэти это не смутило.

Она начала общаться с Джоном и приносить ему еду почти ежедневно, а спустя две недели пригласила мужчину к себе домой. Через некоторое время пара начала встречаться.

На данный момент влюбленные живут вместе уже восемь месяцев. Джон начал лечиться от своей зависимости и устроился на работу садовником, чтобы содержать свою новую семью — Кэти и ее двоих детей.

Неудивительно, что в начале их отношений многие друзья и родственники Кэти были, мягко говоря, недовольны ее выбором, но Джон доказал, что он человек, которому можно доверять.

Екатерина Гура

Читайте также

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
РЖД впервые показали изображения интерьера нового плацкарта
Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь