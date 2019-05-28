Британка решила помочь бездомному, а потом начала с ним встречаться

38-летняя учительница Кэти Николь увидела бездомного мужчину на пляже Клиторпс в Англии. Женщина сразу почувствовала к нему симпатию и решила узнать, что с ним произошло.
Этим бездомным оказался 31-летний Джон Хейс, который жил на улице почти 18 месяцев.
Мужчина не стал скрывать, что потерял работу и дом из-за наркотиков. Но Кэти это не смутило.
Она начала общаться с Джоном и приносить ему еду почти ежедневно, а спустя две недели пригласила мужчину к себе домой. Через некоторое время пара начала встречаться.
На данный момент влюбленные живут вместе уже восемь месяцев. Джон начал лечиться от своей зависимости и устроился на работу садовником, чтобы содержать свою новую семью — Кэти и ее двоих детей.
Неудивительно, что в начале их отношений многие друзья и родственники Кэти были, мягко говоря, недовольны ее выбором, но Джон доказал, что он человек, которому можно доверять.