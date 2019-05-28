16:46 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Британии нашли уникальные кадры с королевой Викторией. Она в солнцезащитных очках!
Съемки обнаружили спустя 200 лет после рождения королевы. На кадрах запечатлен ее последний визит в Ирландию.
Редкие съемки с королевой Викторией обнаружила куратор Британского института кино Брайони Диксон. Она обратила внимание на существенную разницу в качестве материала по сравнению с архивами того периода.
Более подробно ознакомиться с документальными съемками королевы Виктории можно здесь.