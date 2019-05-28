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17:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти объяснили отсутствие дверей в туалетах в школе во время ЕГЭ

В туалетах школы города Заречный Пензенской области сняли двери во время проведения ЕГЭ по инициативе директора учебного заведения. В отношении руководства школы проведут проверку, рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

По ее словам, двери сняли в связи с ремонтом, который должен начаться в скором времени. «Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана», — сказала Черемушкина. Она добавила, что после проведения служебной проверки виновные в случившемся будут наказаны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее учащиеся школы № 226 пожаловались на то, что ни в одной кабинке туалета во время экзамена не было двери. Кроме того, в помещении находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки выпускников использовать шпаргалки. Одна из школьниц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие действия попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Как сообщило руководство школы, решение было вынужденной мерой, чтобы выпускники находились в «равных условиях» при сдаче экзаменов.

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