22:47 (мск), источник: РИА Новости
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения
Как сообщает Sputnik Литва, LRT обратится в Европейский вещательный союз с просьбой признать ошибку. Литовские представители отмечают, что представленные итальянским вещателем RAI результаты голосования расходятся с официальными итогами полуфинала.
«Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — цитирует Sputnik Литва генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса.
На прошлой неделе организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Тогда европейский вещательный союз признал, что
В итоге «бронзовый» призер конкурса Сергей Лазарев получил на один балл больше, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.
Тем не менее, тройка победителей, возглавляемая Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, осталась неизменной. Второе место занял представитель Италии Мамуд.