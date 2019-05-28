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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.

Как сообщает Sputnik Литва, LRT обратится в Европейский вещательный союз с просьбой признать ошибку. Литовские представители отмечают, что представленные итальянским вещателем RAI результаты голосования расходятся с официальными итогами полуфинала.

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Из скорректированных данных следует, что итальянские зрители дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко не учтенный ранее балл, которого как раз не хватило литовскому исполнителю для выхода в финал.

«Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — цитирует Sputnik Литва генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса.

При этом сам исполнитель заявил, что подобные решения принимают его менеджеры, а лично он занимается творчеством.
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На прошлой неделе организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Тогда европейский вещательный союз признал, что из-за человеческого фактора при подсчете был использован неточный средний результат.

В итоге «бронзовый» призер конкурса Сергей Лазарев получил на один балл больше, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Тем не менее, тройка победителей, возглавляемая Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, осталась неизменной. Второе место занял представитель Италии Мамуд.

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