21:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Наградные нашли своих героев
Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии.
Как стало известно «Ъ», военные финансисты отказали родственникам трех военнослужащих из Читинской области, погибших в одном бою в Сирии, в выплатах поощрений за награждение их орденами. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, был удостоен ордена Кутузова — награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а двое других — орденов Мужества. Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, удовлетворил требования истцов фактически в полном объеме.
Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть № 48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая. Через несколько дней в Читу из Сирии были доставлены четыре закрытых гроба. Минобороны сообщило, что российские военные советники героически пали при отражении ночного нападения боевиков на сирийскую артиллерийскую батарею в провинции
Сам бой, по сообщению военного ведомства, продолжался около часа. В ходе него удалось уничтожить 43 боевика вместе и несколько джипов, на которых было установлено крупнокалиберное оружие.
Старший лейтенант Сергей Елин, командовавший советниками, в августе 2018 года был посмертно удостоен ордена Кутузова — чрезвычайно редкой награды, которая вручается войсковым частям и их командирам в том числе «за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и моря». Подчиненных старлея Елина сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина по представлению командования части посмертно наградили орденами Мужества.
В Читинском гарнизонном военном суде, в который обратились вдовы Татьяна Елина и Эльвира Михайлова, а также мать погибшего военнослужащего Надежда Вершинина, выяснилась одна и та же картина. Как следует из трех судебных решений (имеются в распоряжении «Ъ»), после выхода указов президента Владимира Путина о награждении погибших военнослужащих, командование войсковой части в соответствии с ними издало приказ об их единовременном поощрении в размере пяти окладов денежного содержания.
В то же время по результатам проведенной проверки приказа бухгалтерией
Исследовав материалы дел, суд с доводами ответчика в лице ФКУ «УФО МО по Забайкальскому краю» трижды не согласился.
Как установил суд, согласно указам президента, военнослужащие могут быть награждены орденами Кутузова и Мужества в том числе и посмертно. При этом им выплачивается единовременное поощрение исходя из размеров их окладов по воинской должности и званию.
В соответствии с п. 5 ст. 24 закона «О статусе военнослужащих», за членами семей военных, погибших или умерших в период прохождения ими службы, в течение года со дня происшедшего сохраняются права на социальные гарантии и компенсации.
Проанализировав фактические обстоятельства дел в совокупности с нормативными правовыми актами, суд пришел к выводу, что в данных случаях отказные решения ФКУ «УФО МО по Забайкальскому краю» являлись ошибочными, поскольку погибшие военнослужащие были награждены орденами за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, то есть в связи с исполнением обязанностей военной службы.
Кроме того, суд учел, что на момент гибели господа Елин, Михайлов и Вершинин являлись действующими военнослужащими, а поэтому «определенно» имели право на указанную выплату, поскольку совершили подвиг, за который и были награждены президентом России посмертно. Следовательно, право на денежное поощрение у них возникло уже с момента совершения подвига, за который они и должны быть награждены, решил суд.
В результате суд признал доводы административных истцов обоснованными, а их нарушенные права подлежащими восстановлению, обязав военных финансистов выплатить им наградные, а заодно и возместить все судебные издержки.
Николай Сергеев