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21:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наградные нашли своих героев

Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», военные финансисты отказали родственникам трех военнослужащих из Читинской области, погибших в одном бою в Сирии, в выплатах поощрений за награждение их орденами. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, был удостоен ордена Кутузова — награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а двое других — орденов Мужества. Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, удовлетворил требования истцов фактически в полном объеме.

Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть № 48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая. Через несколько дней в Читу из Сирии были доставлены четыре закрытых гроба. Минобороны сообщило, что российские военные советники героически пали при отражении ночного нападения боевиков на сирийскую артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор.

Двое россиян скончались на месте боя, еще двое — в госпитале. Шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Сам бой, по сообщению военного ведомства, продолжался около часа. В ходе него удалось уничтожить 43 боевика вместе и несколько джипов, на которых было установлено крупнокалиберное оружие.

Старший лейтенант Сергей Елин, командовавший советниками, в августе 2018 года был посмертно удостоен ордена Кутузова — чрезвычайно редкой награды, которая вручается войсковым частям и их командирам в том числе «за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и моря». Подчиненных старлея Елина сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина по представлению командования части посмертно наградили орденами Мужества.

Семьи военнослужащих получили все необходимые в подобных случаях выплаты за исключением наградных.

В Читинском гарнизонном военном суде, в который обратились вдовы Татьяна Елина и Эльвира Михайлова, а также мать погибшего военнослужащего Надежда Вершинина, выяснилась одна и та же картина. Как следует из трех судебных решений (имеются в распоряжении «Ъ»), после выхода указов президента Владимира Путина о награждении погибших военнослужащих, командование войсковой части в соответствии с ними издало приказ об их единовременном поощрении в размере пяти окладов денежного содержания.

Для старшего лейтенанта Елина эта сумма составила 158 тыс. руб.

В то же время по результатам проведенной проверки приказа бухгалтерией финансово-расчетного пункта № 2 федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Забайкальскому краю» (ФКУ «УФО МО по Забайкальскому краю») 24 января 2019 года было вынесено заключение о его несоответствии положениям законодательства.

А это, по мнению военных финансистов, препятствует внесению должностными лицами соответствующих сведений в базу данных ведомственной автоматизированной системы ресурсного обеспечения «Алушта» для производства выплат.

Исследовав материалы дел, суд с доводами ответчика в лице ФКУ «УФО МО по Забайкальскому краю» трижды не согласился.

Как установил суд, согласно указам президента, военнослужащие могут быть награждены орденами Кутузова и Мужества в том числе и посмертно. При этом им выплачивается единовременное поощрение исходя из размеров их окладов по воинской должности и званию.

В соответствии с п. 5 ст. 24 закона «О статусе военнослужащих», за членами семей военных, погибших или умерших в период прохождения ими службы, в течение года со дня происшедшего сохраняются права на социальные гарантии и компенсации.

С другой стороны, согласно различным нормативным документам Минобороны, командиры частей должны согласовывать проекты своих приказов по выплатам с военными финансистами и не издавать их, не получив на это добро.

Проанализировав фактические обстоятельства дел в совокупности с нормативными правовыми актами, суд пришел к выводу, что в данных случаях отказные решения ФКУ «УФО МО по Забайкальскому краю» являлись ошибочными, поскольку погибшие военнослужащие были награждены орденами за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, то есть в связи с исполнением обязанностей военной службы.

При этом тот факт, что они были представлены к награждению после исключения из списков личного состава воинской части, то есть в период, когда статусом военнослужащих уже не обладали, правового значения не имеет, так как это произошло по не зависящим от самих военных причинам, а именно в связи с их смертью при исполнении служебных обязанностей, а не из-за увольнения со службы.

Кроме того, суд учел, что на момент гибели господа Елин, Михайлов и Вершинин являлись действующими военнослужащими, а поэтому «определенно» имели право на указанную выплату, поскольку совершили подвиг, за который и были награждены президентом России посмертно. Следовательно, право на денежное поощрение у них возникло уже с момента совершения подвига, за который они и должны быть награждены, решил суд.

Смерть военнослужащих, по убеждению суда, не может служить дискриминирующим фактором, а сами решения должны быть не только законными, но и справедливыми.

В результате суд признал доводы административных истцов обоснованными, а их нарушенные права подлежащими восстановлению, обязав военных финансистов выплатить им наградные, а заодно и возместить все судебные издержки.

Николай Сергеев

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