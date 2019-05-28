Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
СМИ раскрыли куда ушли миллионы Элины Быстрицкой
Николаев заговорил о расставании с Проскуряковой
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Зеленский отменил указ Порошенко
В Ульяновской области упал самолет
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
В Саратовской области подросток напал на школу и ранил девочку
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Молодые россияне бросились скупать жилье
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
8«Наводить мосты»
21:05 (мск), источник: "Российская газета"

Пить ли детям молоко

Главный ветврач России — об опасных продуктах на нашем столе.

Источник: РИА "Новости"

Далеко не все молочные продукты безопасны для человека, а паразиты есть даже в морской рыбе. Но снизить риски можно. Как — об этом в интервью «РГ» рассказал замруководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Николай Анатольевич, инициатива запрета ввоза в Россию мясных и молочных продуктов для личных нужд многих возмутила. Но вы такой вариант допускаете? Нельзя привезти с собой из-за границы ни хамона, ни пармезана, ни икры?

Читайте также
Росстат: почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду

Николай Власов: Попробуйте провезти с собой в США палку колбасы, увидите, что будет.

В США не пробовала, а в Чили на границе меня «потрепали» из-за двух яблок в багаже.

Николай Власов: Правильно. Все страны, которые являются большими производителями пищевых ресурсов или заботятся о здоровье населения, не позволяют ввозить в ручной клади пищевую продукцию. В Австралию, Новую Зеландию, Японию ничего не ввозят.

Ввоз коммерческих партий контролируется: производители аттестуются, сам продукт проверяется. В багаже пассажира товар проверить сложно. Плюс санкции, контрсанкции — это тоже нарушение режима. Везут всякий товар, в том числе сырой, а это стандартный путь распространения заразных болезней.

Вирусное молоко

Читайте также
Тайная жизнь отходов. Кто и как набивает карманы на просроченных продуктах

Эксперты еще пугают «опасным» молоком. И антибиотики в нем, и вирус лейкоза.

Николай Власов: Чтобы молоко от коровы, которой вводился антибиотик, поступило в производство, должно пройти определенное время. Лекарство должно покинуть организм животного. К сожалению, необходимые сроки часто не выдерживаются. И тогда антибиотики попадают в организм человека.

А вирус лейкоза — это онкогенный вирус. И то, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт. Не описана конкретная патология, которая с этим связана. Но если онкогенный вирус размножается в молочной железе женщины, я, как биолог, допускаю возможность появления с той или иной частотой новообразований у женщин от этого.

Не факт, что пастеризация убивает возможность модификации клеток вируса. Кипячение в домашних условиях тоже не средство борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.

Читайте также
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания

Многие педиатры рекомендуют мамам, прекратившим грудное вскармливание, давать малышам сухие молочные смеси. Они правы?

Николай Власов: Контроль за производством детских сухих молочных смесей более жесткий, чем за производством самого молока. И вообще детское питание — самая защищенная область из всего, что производится в пищу. И штрафные санкции, и общественный резонанс в данной сфере высокие. Это мотивирует производителей именно детского питания вести себя более ответственно по сравнению с многими другими.

Так что же, например, двухлетнему ребенку коровье молоко из магазина лучше не давать?

Николай Власов: Я своему ребенку даю. И преимущественно то молоко, в котором жирность свыше 3 процентов и от одного и того же производителя — это более однородный продукт. У разных производителей разные стабилизаторы, добавки. Лучше, чтобы не было этих бесконечных переходов.

Вот паразит!

Читайте также
Названы причины взрывного роста цен на овощи

Недавно в прессе еще широко обсуждалась тема паразитов в рыбе, даже в морской.

Николай Власов: Да, паразиты есть почти во всей красной рыбе. На Дальнем Востоке в основных местах промысла присутствует анизакидоз. При этом анизакид считается для человека безобидным паразитом и убивается при просолке и замораживании. Но если вы делаете так называемую малосольную рыбу по народному рецепту, то есть берете охлажденную красную рыбу, добавляете соль, сахар, перец и через два-три дня едите, то паразиты из нее никуда не денутся.

Но кто-то же должен следить за качеством рыбы!

Николай Власов: В советские времена контроль за производством осуществляла Госветслужба. Сейчас у нас торжество демократии и либерализма, эта система разрушена, а новой серьезной не создано. Надзор примерно такой: запланируем его на год вперед, оповестим проверяемого субъекта. Анекдот! Любая проверка должна быть неожиданной для проверяемого, это аксиома.

Молоко не убежит

Читайте также
Соль доктрины: какие продукты не дотянули до порога продбезопасности

И как же снизить риски от опасных продуктов?

Николай Власов: Система электронной ветсертификации «Меркурий» дает возможность проследить историю готового продукта и понять, где возникла проблема. Кроме того, если мы обнаружили что-то нехорошее в обороте, то можем моментально найти, куда отправлены другие части партии, и их блокировать. В такую систему невозможно вбросить контрафакт. Практически невозможной становится массовая фальсификация. Например, получив на складе 10 тонн сырья, нельзя выпустить из него 20 тонн готовой молочной продукции.

«Меркурий» ведь уже работает. Только молочники пока не готовы к нему подключиться?

Николай Власов: С 1 июля в перечень товаров, которые будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации, войдут сыр, масло, молочные консервы. Производители молока питьевого и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс только 1 ноября 2019 года.

Однако многие производители уже сейчас оформляют документы в электронном виде, что говорит о том, что выполнять эту работу производители могут весьма успешно.

Читайте также
«Роскачество» нашло нарушения в трети пломбира

Если корове, от которой молоко поступает в производство, введен антибиотик, владелец животного должен зафиксировать этот факт в федеральной системе. В последующем это не позволит собирать молоко в период ожидания после введения антибиотика. И не позволит направить на переработку молоко от лейкозной коровы, что сейчас происходит сплошь и рядом.

Пальма только на сладкое

А каково ваше отношение к пальмовому маслу?

Николай Власов: Если оно содержится в конфетах, то позитивное. А если в молочной продукции с целью обмана потребителей — негативное. Есть пищевое пальмовое масло, а есть техническое. Некоторые переработчики в молочный продукт наливают техническое, которое в пищу употреблять нельзя.

Читайте также
Как отличить сыр от сырного продукта

В техническом масле содержится множество продуктов окисления жиров кислородом. Они токсичные, отравляют организм.

Нужны новые обязательные для всех правила производства и использования кормов, а также замкнутая система прослеживаемости продукции животного происхождения.

Мы уже предложили любое пальмовое масло, которое ввозится в Россию, ввести в перечень товаров, подлежащих электронной сертификации. Если мы увидим, что масло пришло на кондитерскую фабрику, то туда ему и дорога, если оно, конечно, пищевое. А если на молокоперерабатывающее предприятие, то поинтересуемся, куда его там наливают.

Россельхознадзор: каждый пятый молочный продукт на прилавке — фальсификат
Во время загрузки произошла ошибка.
8 мая© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Сербская армия отправила МиГ-29 и солдат к границе с Косово
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Ложь во имя спасения. 400
В Москве 18 девочек назвали Арьями 274
Споры и обидки: чья дача важнее? 230
Муж против посудомойки, мультиварки, микроволновки и робота-пылесоса 229
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь