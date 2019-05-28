21:05 (мск), источник: "Российская газета"
Пить ли детям молоко
Главный ветврач России — об опасных продуктах на нашем столе.
Далеко не все молочные продукты безопасны для человека, а паразиты есть даже в морской рыбе. Но снизить риски можно. Как — об этом в интервью «РГ» рассказал замруководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач страны Николай Власов.
Николай Анатольевич, инициатива запрета ввоза в Россию мясных и молочных продуктов для личных нужд многих возмутила. Но вы такой вариант допускаете? Нельзя привезти с собой
Николай Власов: Попробуйте провезти с собой в США палку колбасы, увидите, что будет.
В США не пробовала, а в Чили на границе меня «потрепали»
Николай Власов: Правильно. Все страны, которые являются большими производителями пищевых ресурсов или заботятся о здоровье населения, не позволяют ввозить в ручной клади пищевую продукцию. В Австралию, Новую Зеландию, Японию ничего не ввозят.
Ввоз коммерческих партий контролируется: производители аттестуются, сам продукт проверяется. В багаже пассажира товар проверить сложно. Плюс санкции, контрсанкции — это тоже нарушение режима. Везут всякий товар, в том числе сырой, а это стандартный путь распространения заразных болезней.
Эксперты еще пугают «опасным» молоком. И антибиотики в нем, и вирус лейкоза.
Николай Власов: Чтобы молоко от коровы, которой вводился антибиотик, поступило в производство, должно пройти определенное время. Лекарство должно покинуть организм животного. К сожалению, необходимые сроки часто не выдерживаются. И тогда антибиотики попадают в организм человека.
А вирус лейкоза — это онкогенный вирус. И то, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт. Не описана конкретная патология, которая с этим связана. Но если онкогенный вирус размножается в молочной железе женщины, я, как биолог, допускаю возможность появления с той или иной частотой новообразований у женщин от этого.
Не факт, что пастеризация убивает возможность модификации клеток вируса. Кипячение в домашних условиях тоже не средство борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.
Многие педиатры рекомендуют мамам, прекратившим грудное вскармливание, давать малышам сухие молочные смеси. Они правы?
Николай Власов: Контроль за производством детских сухих молочных смесей более жесткий, чем за производством самого молока. И вообще детское питание — самая защищенная область из всего, что производится в пищу. И штрафные санкции, и общественный резонанс в данной сфере высокие. Это мотивирует производителей именно детского питания вести себя более ответственно по сравнению с многими другими.
Так что же, например, двухлетнему ребенку коровье молоко из магазина лучше не давать?
Николай Власов: Я своему ребенку даю. И преимущественно то молоко, в котором жирность свыше 3 процентов и от одного и того же производителя — это более однородный продукт. У разных производителей разные стабилизаторы, добавки. Лучше, чтобы не было этих бесконечных переходов.
Недавно в прессе еще широко обсуждалась тема паразитов в рыбе, даже в морской.
Николай Власов: Да, паразиты есть почти во всей красной рыбе. На Дальнем Востоке в основных местах промысла присутствует анизакидоз. При этом анизакид считается для человека безобидным паразитом и убивается при просолке и замораживании. Но если вы делаете так называемую малосольную рыбу по народному рецепту, то есть берете охлажденную красную рыбу, добавляете соль, сахар, перец и через
Но
Николай Власов: В советские времена контроль за производством осуществляла Госветслужба. Сейчас у нас торжество демократии и либерализма, эта система разрушена, а новой серьезной не создано. Надзор примерно такой: запланируем его на год вперед, оповестим проверяемого субъекта. Анекдот! Любая проверка должна быть неожиданной для проверяемого, это аксиома.
И как же снизить риски от опасных продуктов?
Николай Власов: Система электронной ветсертификации «Меркурий» дает возможность проследить историю готового продукта и понять, где возникла проблема. Кроме того, если мы обнаружили
«Меркурий» ведь уже работает. Только молочники пока не готовы к нему подключиться?
Николай Власов: С 1 июля в перечень товаров, которые будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации, войдут сыр, масло, молочные консервы. Производители молока питьевого и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс только 1 ноября 2019 года.
Однако многие производители уже сейчас оформляют документы в электронном виде, что говорит о том, что выполнять эту работу производители могут весьма успешно.
Если корове, от которой молоко поступает в производство, введен антибиотик, владелец животного должен зафиксировать этот факт в федеральной системе. В последующем это не позволит собирать молоко в период ожидания после введения антибиотика. И не позволит направить на переработку молоко от лейкозной коровы, что сейчас происходит сплошь и рядом.
А каково ваше отношение к пальмовому маслу?
Николай Власов: Если оно содержится в конфетах, то позитивное. А если в молочной продукции с целью обмана потребителей — негативное. Есть пищевое пальмовое масло, а есть техническое. Некоторые переработчики в молочный продукт наливают техническое, которое в пищу употреблять нельзя.
В техническом масле содержится множество продуктов окисления жиров кислородом. Они токсичные, отравляют организм.
Нужны новые обязательные для всех правила производства и использования кормов, а также замкнутая система прослеживаемости продукции животного происхождения.
Мы уже предложили любое пальмовое масло, которое ввозится в Россию, ввести в перечень товаров, подлежащих электронной сертификации. Если мы увидим, что масло пришло на кондитерскую фабрику, то туда ему и дорога, если оно, конечно, пищевое. А если на молокоперерабатывающее предприятие, то поинтересуемся, куда его там наливают.