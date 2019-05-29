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02:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Главу ВАК просят защищаться

Владимира Филиппова обвинили в нарушении положения об организации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России. Председателем ВАК вновь стал ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Это назначение вызвало возмущение сетевого сообщества «Диссернет» — его активисты утверждают, что для господина Филиппова это будет уже третий подряд срок в составе ВАК, тогда как закон допускает только два срока. Активисты заявили, что намерены оспаривать каждое решение нового главы ВАК в Верховном суде. Сам Владимир Филиппов ранее утверждал, что ограничение по срокам принято для членов комиссии и не распространяется на руководство.

28 мая на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении очередного состава Высшей аттестационной комиссии и ее нового президиума (.pdf). Теперь в комиссии числится 139 человек (в прошлом составе было 130), из них 84 члена президиума (ранее 93). В правительстве подчеркивают, что состав ВАК обновился на 68% (94 новых члена комиссии). Председателем ВАК вновь назначен ректор РУДН, экс-министр образования (1998−2004) Владимир Филиппов.

Это кадровое решение вызвало возмущение участников сетевого сообщества «Диссернет» (системно занимаются проверкой научных работ и оспаривают незаконные, на их взгляд, присуждения ученых степеней).

«Мы считаем, что переназначение Владимира Филиппова грубо нарушает правительственное “Положение о ВАК”, — заявил “Ъ” сопредседатель “Диссернета” Андрей Заякин.— А значит, решения такого состава ВАК мы считаем нелегитимными».

В «Диссернете» напоминают, что Владимир Филиппов стал председателем ВАК в 2013 году.

С 2014 года вступило в силу правительственное постановление о ВАК, в котором говорилось: «Состав комиссии утверждается правительством РФ сроком на четыре года с последующим обновлением не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».

В марте 2016 года полномочия старого состава ВАК закончились, его заменили новым — который снова возглавил Владимир Филиппов. Тогда же было обновлено положение о ВАК: «Состав комиссии утверждается правительством сроком на три года. В последующем состав комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».

В «Диссернете» считают, что с 2013 года Владимир Филиппов провел в составе ВАК как раз два срока. Поэтому он не может быть ни председателем ВАК, ни даже рядовым членом.

«Мы нашли в комиссии еще несколько таких “долгожителей”, но председатель — это особенная должность, — говорит господин Заякин.— Поэтому все решения под председательством Владимира Филиппова будут оспариваться нами вплоть до Верховного суда. Рано или поздно суд встанет на нашу сторону».

28 мая Владимир Филиппов не смог прокомментировать «Ъ» претензии «Диссернета», но еще в начале года на одной из пресс-конференций он ответил на претензии Андрея Заякина.

«Согласно заключению юристов, поскольку постановление правительства о двух сроках было издано в 2016 году, то эти два срока не действуют, эти сроки не касаются нынешнего состава ВАК», — сообщала «Новая газета».

Кроме того, он посоветовал активистам «внимательно прочитать» текст положения о ВАК: «Там говорится, что в состав ВАК входят председатель ВАК, заместители председателя, главный ученый секретарь и члены ВАК. А дальше написано: члены ВАК не могут быть в составе ВАК более двух сроков подряд».

Из этого господин Филиппов сделал вывод, что ограничение по срокам «не относится к руководству ВАК», а только к рядовым членам комиссии.

«Ъ» попросил юристов прокомментировать позиции сторон. «Нюансы и исключения, безусловно, возможны. Но, по общему правилу, указание в учредительных документах пункта относительно невозможности избрания более чем на два срока подряд одного лица означает, что в третий раз это лицо не может быть избрано, — говорит партнер юридической компании “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов.— Причем вне зависимости от того, был ли этот документ утвержден до или после окончания первого срока. Если такое возможно, то опять же, как правило, эта оговорка в документе содержится, тут ее нет».

«Я считаю позицию главы ВАК в этом вопросе не совсем верной, — заявил “Ъ” руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.— Ректор фактически и юридически находился во главе комиссии два срока — значит, сейчас начинается третий срок. Да, положения обновлялись, но комиссия остается той же. К тому же новое положение сохранило норму с ограничением двух сроков».

Юрист признал «спорной» позицию с разделением на членов комиссии и руководство комиссии.

«Здесь необходимо толкование непосредственно от правительства, которое утвердило этот нормативный акт, — сказал господин Лесняк.— Но если исходить из практики, то, конечно же, руководство комиссии не может не быть членами комиссии. Иначе получается абсурдная ситуация, когда задачи и обязанности комиссии не относятся к ее руководству».

Александр Черных, Андрей Райский

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