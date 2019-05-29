02:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Главу ВАК просят защищаться
Владимира Филиппова обвинили в нарушении положения об организации.
Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России. Председателем ВАК вновь стал ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Это назначение вызвало возмущение сетевого сообщества «Диссернет» — его активисты утверждают, что для господина Филиппова это будет уже третий подряд срок в составе ВАК, тогда как закон допускает только два срока. Активисты заявили, что намерены оспаривать каждое решение нового главы ВАК в Верховном суде. Сам Владимир Филиппов ранее утверждал, что ограничение по срокам принято для членов комиссии и не распространяется на руководство.
28 мая на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении очередного состава Высшей аттестационной комиссии и ее нового президиума (.pdf). Теперь в комиссии числится 139 человек (в прошлом составе было 130), из них 84 члена президиума (ранее 93). В правительстве подчеркивают, что состав ВАК обновился на 68% (94 новых члена комиссии). Председателем ВАК вновь назначен ректор РУДН,
«Мы считаем, что переназначение Владимира Филиппова грубо нарушает правительственное “Положение о ВАК”, — заявил “Ъ” сопредседатель “Диссернета” Андрей Заякин.— А значит, решения такого состава ВАК мы считаем нелегитимными».
С 2014 года вступило в силу правительственное постановление о ВАК, в котором говорилось: «Состав комиссии утверждается правительством РФ сроком на четыре года с последующим обновлением не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».
В марте 2016 года полномочия старого состава ВАК закончились, его заменили новым — который снова возглавил Владимир Филиппов. Тогда же было обновлено положение о ВАК: «Состав комиссии утверждается правительством сроком на три года. В последующем состав комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50%. При этом член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд».
«Мы нашли в комиссии еще несколько таких “долгожителей”, но председатель — это особенная должность, — говорит господин Заякин.— Поэтому все решения под председательством Владимира Филиппова будут оспариваться нами вплоть до Верховного суда. Рано или поздно суд встанет на нашу сторону».
28 мая Владимир Филиппов не смог прокомментировать «Ъ» претензии «Диссернета», но еще в начале года на одной из
Кроме того, он посоветовал активистам «внимательно прочитать» текст положения о ВАК: «Там говорится, что в состав ВАК входят председатель ВАК, заместители председателя, главный ученый секретарь и члены ВАК. А дальше написано: члены ВАК не могут быть в составе ВАК более двух сроков подряд».
«Ъ» попросил юристов прокомментировать позиции сторон. «Нюансы и исключения, безусловно, возможны. Но, по общему правилу, указание в учредительных документах пункта относительно невозможности избрания более чем на два срока подряд одного лица означает, что в третий раз это лицо не может быть избрано, — говорит партнер юридической компании “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов.— Причем вне зависимости от того, был ли этот документ утвержден до или после окончания первого срока. Если такое возможно, то опять же, как правило, эта оговорка в документе содержится, тут ее нет».
«Я считаю позицию главы ВАК в этом вопросе не совсем верной, — заявил “Ъ” руководитель
«Здесь необходимо толкование непосредственно от правительства, которое утвердило этот нормативный акт, — сказал господин Лесняк.— Но если исходить из практики, то, конечно же, руководство комиссии не может не быть членами комиссии. Иначе получается абсурдная ситуация, когда задачи и обязанности комиссии не относятся к ее руководству».
Александр Черных, Андрей Райский