Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом

Источник: Андрей Иванович Иванов
В каком регионе нынешней России сохранялся последний осколок Византии? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Андрей Виноградов.
«Лента.ру»: Известно, что термин «Византия» придумали европейские историки в эпоху Возрождения, а сами византийцы называли себя ромеями — то есть римлянами. Но была ли Византия естественным продолжением Древнего Рима, сохранившегося еще на тысячу лет?
Андрей Виноградов: Специалист по античности Елена Федорова в своей книге образно писала, что жители Рима, проснувшись поутру, еще не догадывались, что уже наступило Средневековье. О том, где заканчивается Рим и начинается Византия, историки спорят давно. Существует большой разброс датировок — от Миланского эдикта 313 года, когда христианство стало дозволенной религией в империи, до смерти василевса Ираклия в 641 году, когда Византия потеряла огромные территории на Востоке. К тому времени случилась не только трансформация титула правителя и изменения в его внешнем облике (отныне в подражание персидским Сасанидам византийские императоры стали носить длинные бороды), но и замена латыни греческим языком в официальном делопроизводстве.
Поэтому большинство историков этот период (с начала IV века до середины VII века), называют ранневизантийской эпохой, хотя есть и такие, кто считают то время продолжением римской античности. Конечно, трансформация Римской империи с нарастанием непосредственно византийских признаков (христианство в качестве государственной религии, отказ от латыни, переход от счета годов по консулам на эру от сотворения мира, ношение бороды как признак перехода на восточный вариант репрезентации власти) происходила постепенно. Например, константинопольский патриарх в коронации византийского императора стал участвовать только с середины V века. Это был очень важный момент, потому что отныне император получал власть не только от сената и войска, как было раньше, но и от Бога.
Именно тогда появилась идея симфонии — согласия государственной и церковной власти, позаимствованной Россией от Византии?
Она появилась спустя столетие — при Юстиниане I, когда коронация стала происходить в только что построенном соборе Святой Софии. Но источником права по-прежнему оставались законы двенадцати таблиц и мнения римских юристов. Их Юстиниан кодифицировал, и только новое законодательство (Новеллы) перевел на греческий язык.
Конечно, Византия стала естественным продолжением Древнего Рима, хотя и своеобразным. Когда в 395 году император Феодосий разделил империю между сыновьями — Аркадием и Гонорием, обе ее части стали развиваться разными путями. То, что мы теперь называем Византией — это трансформация Восточной Римской империи, в то время как Западная Римская империя деградировала и исчезла под натиском варваров в 476 году.
Но через несколько десятилетий императору Юстиниану удалось отбить у варваров территорию современной Италии вместе с Римом, часть Испании и южное побережье Средиземного моря. Почему византийцам так и не удалось там закрепиться?
Во-первых, это свидетельствует, что к тому времени пути Запада и Востока Римской империи разошлись окончательно. Восточная Римская империя постепенно переходила на греческие традиции не только в культуре, но и в системе управления. На Западе главенствующая роль осталась за латынью. Это стало одним из первых проявлений нараставшего культурно-цивилизационного отчуждения между разными частями некогда единого государства.
Во-вторых, во время Великого переселения народов Восточная Римская империя более успешно противостояла натиску варваров, нежели Западная. И хотя варвары несколько раз осаждали Константинополь и регулярно опустошали Балканы, на Востоке империя смогла выстоять, в отличие от Запада. Поэтому было уже поздно, когда при Юстиниане византийцы решились отвоевать Запад от варваров. К тому времени этнокультурный и политический ландшафт там необратимо поменялся. Пришедшие туда остготы и вестготы за несколько десятилетий перемешались с местным римским населением, и для них византийцы считались чужаками.
В-третьих, непрерывные войны против варваров на Западе и против Персии на Востоке сильно подорвали силы Византийской империи. К тому же именно в это время она серьезно пострадала от эпидемии бубонной чумы (Юстинианова чума), после которой пришлось еще долго и тяжело восстанавливаться. По некоторым подсчетам, в Юстинианову чуму погибло до трети населения империи.
Именно поэтому столетием позднее, во время арабского нашествия, Византия потеряла почти все Восточное Средиземноморье — Кавказ, Сирию, Палестину, Египет и Ливию?
По этой причине тоже, но не только. В VI—VII вв.еках Византия сильно перенапряглась под тяжестью внутренних и внешних вызовов. При всех своих успехах Юстиниан не смог преодолеть религиозный раскол, раздиравший империю еще с IV века. Внутри христианства появились противостоящие друг другу течения — никейство, арианство, несторианство, монофизитство. Их поддерживали жители восточных провинций, а Константинополь их жестоко преследовал за ересь.
Поэтому в Египте или Сирии местные христиане-монофизиты с радостью встретили арабских завоевателей, потому что надеялись, что те не будут мешать им верить в Бога так, как они считают нужным, в отличие от ненавистных греков-халкидонитов. Кстати, поначалу так оно и было. Другой пример касается 614 года. Тогда евреи помогли взять Иерусалим персам, с которыми византийцы вели затяжную и кровопролитную войну. По некоторым версиям, причина была простой — Ираклий собирался насильно обратить евреев в христианство.
Повлияли ли на ослабление Византии климатические изменения, случившиеся в это же время?
Византия всегда была подвержена воздействую природных факторов. Например, в 526 году сильное землетрясение полностью уничтожило один из крупнейших городов империи — Антиохию. Климатический пессимум раннего средневековья привел к заметному похолоданию. Тогда даже замерзал Босфор, и громадные льдины с грохотом бились о городские стены Константинополя, что вызывало страх и ужас у его жителей, ожидавших конца света.
Безусловно, климатический пессимум вкупе с сокращением экономической базы империи из-за потери многих восточных провинций сильно ее ослабил. Когда под натиском арабов Константинополь утратил контроль над Египтом, издавна снабжавшим его хлебом, это стало для Византии подлинной катастрофой. Когда все подобные факторы совпали, Восточная Римская империя на два столетия погрузилась в «темные века».
Историк Андрей Андреев говорил, что европейская юриспруденция основывается на дигестах Юстиниана, найденных в Италии в XI веке. Вы рассказывали, что накануне этого в Византии были «темные века», после которых византийское законодательство включило в себя многие нормы варварского права. «Темные века» в истории Византии — это что?
Термин заимствован в историю Византии из западной культурной традиции, где «темными веками» именовался период времени от падения Западной Римской империи в конце V века до «Каролингского возрождения» в конце VIII века. В Восточной Римской империи «темные века» отсчитывались от арабских завоеваний VII века и аваро-славянского нашествия на Балканы. Эта эпоха закончилась в середине IX века, что совпало с концом византийского иконоборчества, а потом и утверждением Македонской династии.
«Темные века» — это неоднородный и неоднозначный исторический период, когда Византия то стояла на краю окончательной гибели, то одерживала крупные победы над своими врагами. С одной стороны, в империи наблюдался явный культурный упадок: надолго прекратилось монументальное строительство, были утрачены многие приемы античной архитектуры и искусства, перестали переписываться древние книги.
С другой стороны, все это парадоксальным образом привело к проникновению византийских культурных традиций на Запад. Такие шедевры, как росписи папской церкви Санта-Мария-Антиква в Риме или фрески в лангобардском храме в Кастельсеприо под Миланом, в то время могли создать только византийские мастера. Мусульманское нашествие на Востоке приводило к тому, что местное христианское население целыми провинциями переселялось на Запад. Известен случай, когда после одного арабского рейда на Кипр почти все жители Константианы — главного города острова — мигрировали на Балканы.
То есть «темные века» имели и положительные стороны?
Да, после пресечения римской государственной традиции и некоторой варваризации государственного управления и права эти самые вчерашние варвары стали быстрее вливаться в византийское общество. Активно работающие социальные лифты и вертикальная динамика позволили империи сравнительно быстро восстановиться после «темных веков». К тому же Византия в это время смогла вовлечь в орбиту своего политико-экономического и культурного влияния большинство соседних народов, что придало им мощный импульс для дальнейшего развития. Историк Дмитрий Оболенский этот феномен назвал «Византийским содружеством наций». Взять хотя бы письменность, которую от византийцев получили готы, большинство славян, грузины, армяне и кавказские албанцы.
Древняя Русь входила в это «Византийское содружество наций»?
Частично. Русь в отношениях с Византией вообще занимала особенное положение. Политически она никак не зависела от Константинополя. Исключением был правитель Тмутараканского княжества, входивший в политическую систему державы Рюриковичей и одновременно имевший статус византийского архонта. Это типичный пример двойной легитимации — нередкого явления в истории взаимоотношений крупных империй и их окраин.
Но в церковном и культурном отношении зависимость Руси от Византии существовала очень долго. На протяжении нескольких веков Русская церковь была частью Константинопольского патриархата. Все, что мы теперь ассоциируем с Древней Русью — храмы и купола на них как символ небесного свода, иконы, фрески, мозаики, книги, — является византийским наследием. Даже большинство современных русских имен, появившихся у нас вместе с христианством, имеют древнегреческое или древнееврейское происхождение.
Такая культурно-религиозная экспансия была целенаправленной политикой Константинополя. Например, после разгрома Первого Болгарского царства в 1014 году императором Василием II Болгаробойцей византийцам в числе трофеев досталось много славянских церковных книг, которые им оказались совершенно ненужными, поскольку церковную структуру на этой территории те собирались формировать на греческом языке.
Поэтому все эти книги отправились на Русь, которая совсем недавно приняла от Византии христианство. Так к нашим предкам пришел церковнославянский язык (на самом деле это вариант древнеболгарского языка) и письменная культурная традиция. Одна из древнейших русских книг «Изборник 1076 года» — это переписанная на Руси копия «Изборника» болгарского царя Симеона I.
Насколько сильным было греческое влияние на Русь в поздневизантийскую эпоху? Историк Михаил Кром в интервью «Ленте.ру» рассказывал, что уже после падения Константинополя в 1453 году и женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в Москве перенимали не только византийскую терминологию вроде термина «самодержец» (автократор), но и давно забытые на своей родине обычаи и придворные церемонии.
Монгольское нашествие на Русь и падение Константинополя в 1204 году сильно нарушили связи Руси с Византией. Это даже заметно по сохранившимся древнерусским текстам. Начиная с XIII века Константинополь потихоньку исчезает с горизонта русской жизни, но не окончательно.
В церковной сфере Византия по-прежнему оказывала здесь серьезное влияние, особенно с того времени, когда после монгольского нашествия на Руси выявились две соперничающие политические силы — Москва и Великое княжество Литовское. Когда киевский митрополит переехал сначала во Владимир, а потом в Москву, в подчиненных Литве западнорусских землях регулярно пытались создать свою митрополию. В Константинополе этой ситуацией успешно манипулировали — то признавали отдельную митрополию в Великом княжестве Литовском, то в этом споре становились на сторону Москвы.
Но тут главное другое — если западнорусские земли (Галицко-Волынское княжество и Великое княжество Литовское) под воздействием контактов со своими западными соседями вошли в европейский политический мир, то в северо-восточной Руси (в Москве или в Твери) утвердилась политическая модель по домонгольскому византийскому образцу. Когда Москва окрепла и усилилась, она действительно принялась подражать Константинополю и стремилась стать новым сакральным центром.
Отсюда и царский титул у Ивана Грозного?
Да, а также стремление поставить в Москве собственного патриарха. Дело в том, что Константинополь считал себя одновременно и Новым Римом, и Новым Иерусалимом. Именно там были сосредоточены все главные реликвии империи — Животворящий крест, терновый венец Христа и многие другие святыни, увезенные в Европу крестоносцами после взятия города в 1204 году. Позднее Москва подражала и Константинополю как Новому Риму (отсюда «город на семи холмах»), и Иерусалиму. Иными словами, Константинополь был средоточием многих римско-языческих и восточнохристианских традиций и церемоний, воспринятых Москвой именно в византийском виде.
Вы сказали про взятие и разграбление европейскими крестоносцами Константинополя в 1204 году. Историк Александр Назаренко считает, что именно этот момент стал точкой перелома в восприятии русскими людьми своих западных соседей, после чего и началось «культурно-цивилизационное размежевание католического Запада и православного Востока». Еще я читал, что именно с этого события восходит традиция антизападной пропаганды на Руси, которую здесь вели византийские церковники. Но стало ли оно началом заката некогда могущественной империи?
В политическом отношении 1204 год стал полной катастрофой для Византии, ненадолго распавшейся на несколько государств. Что касается религиозной сферы, то здесь ситуация даже парадоксальнее. До 1204 года Русь действительно постоянно находилась в церковном контакте с Западом, даже несмотря на схизму 1054 года. Как мы теперь знаем, в XII веке русские паломники посещали Сантьяго-де-Компостела (Испания), их граффити недавно нашли в Сен-Жиль-дю-Гарде, Понсе (Франция) и Лукке (Италия).
Например, когда в XI веке итальянцы похитили и вывезли в Бари мощи святого Николая, для византийцев это событие стало катастрофой, а на Руси по этому случаю быстро установили новый религиозный праздник, получивший в народе название Николы Вешнего. Однако взятие Константинополя латинянами в 1204 году на Руси восприняли не менее болезненно, чем в самой Византии.
Во-первых, традиции антилатинской дискуссии древнее событий 1204 года. Богословское осмысление «неправды Запада» началось сперва в Византии, а потом и на Руси, примерно с Фотиевого раскола IX века. Во-вторых, на это накладывалось формирование древнерусской идентичности — подобные процессы всегда идут через отталкивание от Другого.
В данном случае речь шла об отрицании тех, кто иначе молился и не так причащался. В этих условиях византийская антизападная полемика воспринималась на Руси гораздо сильнее и ложилась на благодатную почву. Поэтому Русская церковь в вопросе сохранения чистоты веры оказалась строже Константинополя, который ради собственного выживания заключал с Ватиканом Лионскую унию 1274 года и Флорентийскую унию 1439 года.
На ваш взгляд, Флорентийская уния и помощь Запада могли спасти Византию от окончательного краха или империя к тому времени уже была обречена?
Конечно, к этому времени Византия себя изжила и была обречена. Даже удивительно, как она вообще смогла протянуть до середины XV века. На самом деле империя должна была пасть еще в конце XIV века, когда турки-османы осадили и едва не взяли Константинополь. Византия смогла просуществовать еще полвека благодаря вторжению Тамерлана, разгромившего османского султана Баязида I в битве при Анкаре в 1402 году. Что касается Запада, то после Флорентийской унии он действительно пытался помочь грекам. Но собранный под эгидой Ватикана крестовый поход против турок-османов завершился поражением европейских рыцарей в битве при Варне в 1444 году.
Сейчас у нас иногда любят говорить, что Запад постоянно обманывал Византию и в итоге оставил ее на растерзание туркам.
Если речь идет о событиях XV века, то это совсем не так. Византийцы точно так же пытались обмануть латинян — про их коварство хорошо знали не только на Западе. У нас на Руси еще в начале XII века летописец писал, что «греки лукавы суть». Из воспоминаний Сильвестра Сиропула видно, что во Флоренции византийцы совершенно не желали подписывать унию, но у них просто не оставалось другого выхода.
Если говорить про турок, то к середине XV века они захватили почти все Балканы и уже угрожали другим европейским странам, а Константинополь оставался у них в глубоком тылу. Единственными, кто реально помогал византийцам оборонять его во время осады 1453 года, были генуэзцы. Так что подобные упреки я считаю несправедливыми — к сожалению, их у нас очень часто используют для политизации событий прошлого.
Княжество Феодоро в Крыму, пережившее Византию на 20 лет, стало последним ее осколком?
Да, это поздневизантийское государство пало в 1475 году наряду с последними генуэзскими крепостями в Крыму. Но проблема в том, что мы еще очень мало знаем об истории Феодоро. Большинство сохранившихся источников о нем — это генуэзские нотариальные документы и письма. Известны надписи княжества Феодоро, где одновременно присутствуют собственные символы (крест с именем Иисуса Христа), генуэзский крест и орел династии Комнинов, правителей Трапезундской империи. Так Феодоро пыталось лавировать между мощными силами в регионе, сохраняя при этом самостоятельность.
Известно что-либо об этническом составе населения Феодоро?
Он был очень пестрым, потому что Крым похож на мешок, в который все постоянно влезают, а обратно оттуда выбраться уже никак нельзя. Поэтому там издревле оседали самые разные народы — скифы, сарматы, аланы, древние греки и прочие. Затем в Крым пришли готы, чей язык сохранялся там до XVI века, а потом и тюрки с крымчаками и караимами. Все они между собой постоянно перемешивались — если верить письменным источникам, в Феодоро нередко чередовались греческие, готские и тюркские имена.
Как вы полагаете, Османская империя стала в некотором смысле наследницей погибшей Византии или, как говорил Солженицын про другой случай, соотносилась с ней как убийца с убитым?
О полном подражании Османской империи Византии говорить нельзя хотя бы потому, что это было мусульманское государство, основанное на других началах — например, турецкий султан считался халифом всех мусульман. Но Мехмед II Завоеватель, взявший Константинополь в 1453 году, в юности жил в византийской столице в качестве заложника и многое оттуда воспринял.
К тому же до этого турки-османы захватили в Малой Азии государство турок-сельджуков — Румский султанат. Но что означает слово «Рум»?
Искаженное название Рима?
Совершенно верно. Так издревле на Востоке именовали сначала Римскую империю, а потом и Византию. Поэтому в системе власти Османской империи можно заметить некоторые византийские черты. От Константинополя, например, Стамбул воспринял идею безусловного господства над огромным пространством от современной Молдавии до Египта. Схожие признаки можно найти в управленческих аппаратах обоих государств, хотя все бюрократические империи немного похожи друг на друга.
А что Россия? Наша страна может считаться преемницей Византии? Стала ли она Третьим Римом, о чем когда-то писал старец Филофей?
Россия всегда очень этого хотела, но в самой Византии никогда не существовало концепции Третьего Рима. Наоборот, там считалось, что Константинополь навсегда останется Новым Римом, а другому никогда не бывать. К середине XV века, когда Византия стала крохотным и слабым государством на окраине Европы, ее главным политическим капиталом стало владение непрерывной тысячелетней римской имперской традицией.
После падения Константинополя в 1453 году эта традиция окончательно пресеклась. Поэтому никакое иное христианское государство, каким бы могущественным оно ни было, хотя бы в силу отсутствия исторической легитимности не могло и не может претендовать на статус преемника Рима и Константинополя.
Беседовал Андрей Мозжухин