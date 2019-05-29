Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Ксения Собчак в синем костюме в клетку прогулялась по Самарканду
Как дизайнеры сделали из двушки четырехкомнатную квартиру: фото
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Ирина Шейк представила новую коллекцию Versace
«Лисичка»: Подольская примерила рыжую шубку и нежный костюм
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Незамужних женщин без детей назвали самыми счастливыми
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
10Обострение ситуации в Каракасе
00:49 (мск), источник: Известия

Школьники с большой дороги: детям расширят скидки на проезд в поездах

Чиновники намерены увеличить «дисконтный» возраст на три года.

В правительстве обсуждают возможность введения 50-процентной скидки на проезд в поездах для детей от семи до 10 лет на летний период. Сейчас льгота есть только у школьников старше этого возраста, причем предоставляется она за счет ОАО «РЖД», а не государства. В Минпросвещения и Минтрансе прорабатывают возможность возложить эти траты на федеральный бюджет. Если идея будет одобрена, «Российские железные дороги» получат еще одну субсидию.

О том, что Минтранс и Минпросвещения прорабатывают вопрос о скидках на тарифы на проезд в период летней кампании, говорится в письме статс-секретаря — замминистра просвещения Павла Зеньковича в секретариат российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (комиссию возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова). Чиновник уточняет, что обсуждение ведется в рамках реализации «Комплекса мер по обеспечению отдыха детей на 2019−2023 годы»: в этом документе, подписанном Татьяной Голиковой, речь идет о 50-процентной скидке на проезд в поездах дальнего следования для учащихся общеобразовательных учреждений.

В аппарате вице-премьера «Известиям» заявили, что не комментируют переписку.

Скидка для каждого.

Сейчас в период летней кампании РЖД предоставляет дисконт от 30 до 50% для детей от 10 до 17 лет. Теперь скидку для школьников смогут получить и ребята от семи до 10 лет, которые раньше были ее лишены.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и статс-секретарь — заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Мещеряков. Он уточнил, что сейчас установленная законодательством скидка не распространяется на летние каникулы.

— Соответственно, с 1 июня по 31 августа льготу мы предоставляем за свой счет. То есть речь не только о расширении возрастных рамок, но и о том, что государство возьмет расходы на себя, — пояснил Анатолий Мещеряков.

В этом году ОАО «РЖД» уже выделило 1,7 млрд рублей на обеспечение льготы для детей от 10 до 17 лет. Расширение возрастной категории примерно на 33% приведет к увеличению суммы до 2,26 млрд рублей, рассчитал для «Известий» доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Дмитрий Карпухин.

— Не могу не обратить внимание и на один нюанс: желание со скидкой прокатить ребенка в возрасте от пяти до 10 лет на железнодорожном транспорте будет сопряжено с неизбежной оплатой за проезд сопровождающих взрослых. Детям этого возраста запрещено передвигаться по железной дороге самостоятельно. Указанное обстоятельство делает потенциальную сумму заявленной льготы еще более относительной, — отметил эксперт.

На билеты для детей до 10 лет у РЖД также есть скидка, но ее размер — нефиксированный. Он зависит от категории поезда, типа и класса вагона и обслуживания, дальности и маршрута следования — скидка может составить до 65% от тарифа. Дети до пяти лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места.

Подъемная сумма.

Порядка 2 млрд рублей на субсидирование перевозок школьников — небольшая сумма для федерального бюджета, считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. К примеру, на поддержку пригородного сообщения выделяется более 30 млрд рублей, отметил он.

— Влияния на ценовую политику по другим категориям пассажиров ждать не стоит. Тем не менее можно говорить о справедливости: раньше скидки от РЖД предоставлялись за счет грузоперевозчиков, и это было достаточно странно, — сказал Кирилл Янков.

В пресс-службе Минпросвещения подтвердили разработку вопроса. В Минтрансе оперативно не ответили на запросы «Известий».

28 мая стало известно, что АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя структура РЖД) решила запустить «детское купе». В нем будут настольные игры и игрушки, а нижние места оснастят устройствами для защиты от падения, следует из сообщения компании. Первые такие купе появятся на маршруте Москва-Анапа с 22 августа.

По итогам апреля средняя стоимость проезда по России в нефирменном поезде составляла 163 рубля на 100 км пути, следует из данных единой межведомственной информационной системы. Годом ранее железнодорожное путешествие обходилось на 7% дешевле.

Справка «Известий».

Правила РЖД разрешают пассажиру бесплатно провозить одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. В вагонах класса люкс можно бесплатно провезти ребенка до 10 лет без места.

Льгота на билет для школьника оформляется автоматически, после того как кассир (или пассажир при покупке билета онлайн) вводит дату рождения. Ее определяют на день поездки, а не покупки. При посадке школьников по льготным билетам необходимо предъявить проводнику справку из общеобразовательного учреждения очной формы обучения, подтверждающую обучение в этом учреждении. Документ должен содержать ФИО ученика, реквизиты и юридический адрес школы, номер и дату. Справка должна быть заверена печатью школы и подписью руководителя учебного учреждения либо лица, его замещающего.

Также при посадке детей в возрасте до 14 лет в поезда дальнего следования необходимо предъявить подлинник свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию.

Проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых запрещен, за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений.

 Косово смотрят: Приштина пытается выдавить сербов из северных районов
Литовский Зеленский: кто победил на выборах в прибалтийской республике
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Руководитель ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Серена Уильямс снова выбрала эпатажный костюм для «Ролан Гаррос»
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок (фото)
На Украине рассказали об отмене операции по «деоккупации» Крыма
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь