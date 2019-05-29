Rammstein «взорвали» Сеть клипом про «мигрантов»

Сама композиция, судя по ее нехитрому тексту, вроде бы посвящена интернациональному секс-туризму. Однако немецкие СМИ — углядевшие в ней намеки на многочисленных мигрантов, которые, метафорически выражаясь, занимаются любовью с Германией — похоже, оказались правы. Вот только справедливость этого предположения легендарная группа подтвердила по-своему.
Поскольку в видео все издевательски происходит ровно наоборот. Участники группы играют роли то ли миссионеров, то ли колонизаторов, высадившихся на некоем экзотическом острове. И вступивших в тесный контакт с местным темнокожим населением. Аборигены развлекают «понаехавших» танцами у костра, устраивают для них сафари, сытно кормят и не отказывают в интимных удовольствиях.
В то время как сами путешественники учат племя иностранным языкам, живописи и музыке. А под конец в качестве благодарности «одаривают» полуголых дикарок целым киндегартеном «по-арийски» белокурых детей. И весело отплывают восвояси на лодке — за исключением несчастного клавишника Флаке Лоренца, вынужденно ставшего туземным вождем.
Увидеть все это можно на официальном YouTube-канале Rammstein. Если вам, конечно, уже исполнилось 18.