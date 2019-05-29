Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Нервные клетки восстанавливаются даже у пациентов с деменцией
Как избавиться от постоянного чувства голода: 5 простых советов
Молодые россияне бросились скупать жилье
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Как вас обманывают продавцы воды
Как избавиться от постоянного чувства голода: 5 простых советов
Ксения Собчак в синем костюме в клетку прогулялась по Самарканду
Наталья Водянова показала пятерых детей
В сети обсуждают младшую внучку Михаила Боярского
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
05:36 (мск), источник: "Российская газета"

Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, в том числе и дорогие: радиология, химиотерапия и поддерживающее лечение.

Источник: РИА "Новости"

Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: «МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу», — то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию. Такой совет дал в интервью «Российской газете» член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко.

Кроме того, теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза — не более 14 календарных дней с момента обращения к врачу.

Жестко прописан и срок постановки на учет у врача-онколога в случае, если диагноз подтвердится: не более трех рабочих дней. «Иными словами, — говорит Старченко, — уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно».

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.

Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации. «Например, — поясняет эксперт, — средства на закупку таргетных препаратов предусмотрены, а главврач их не приобретает. Сегодня такая ситуация должна быть невозможна, направлять эти деньги на другие нужды запрещено».

Центр протонной и лучевой терапии — эффективная и современная помощь онкобольным
Во время загрузки произошла ошибка.
23 апреля© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Руководитель ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок (фото)
Работодатели назвали самые нужные профессии
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь