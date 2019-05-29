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08:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эволюционный парадокс: мужчины, слишком следящие за собой, рискуют оказаться бездетными

Мужчины ставят под угрозу свою способность к зачатию, принимая стероиды для поддержания атлетической фигуры или средства против облысения.

Источник: РИА "Новости"

Ученые обнаружили любопытный эволюционный парадокс: мужчины, прилагающие усилия к тому, чтобы выглядеть привлекательнее, часто ставят под угрозу свою способность обзавестись потомством.

Употребление стероидов для поддержания атлетической фигуры или средств против облысения может негативно повлиять на способность к зачатию. Этот парадокс получил название Моссман-Пейси — по имени ученых, которые впервые его описали.

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«Я обратил внимание на вид некоторых мужчин, которые обращались к нам с жалобами на репродуктивную функцию: это были здоровенные, накачанные парни», — рассказывает доктор Джеймс Моссман, ныне сотрудник Университета Брауна в США.

В то время он был аспирантом в Шеффилде и работал над диссертацией о злоупотреблении анаболическими стероидами.

«Такие мужчины часто прибегают к стероидам для того, чтобы нарастить мышечную массу и выглядеть как супермен, — рассказывает ученый. — Но на деле они загоняют себя в эволюционный тупик, так как число живых сперматозоидов у них стремится к нулю».

Анаболические стероиды имитируют действие гормона тестостерона в мужском организме, и поэтому их используют для увеличения мышечной массы у профессиональных борцов.

«Ирония состоит в том, что мужчины проводят часы на тренажерах, чтобы обрести привлекательность в глазах женщин, а на деле их способность к зачатию лишь снижается», — добавляет профессор Аллан Пейси из университета Шеффилда.

Анаболические стероиды воздействуют на гипофиз, создавая впечатление, что семенные железы работают слишком интенсивно.

Поэтому гипофиз снижает выработку двух гормонов — фоллитропина ФСГ и лютеинизирующего гормона ЛГ, которые наиболее активно участвуют в выработке спермы.

Исследователи отмечают, что подобный механизм наблюдается у мужчин, которые пользуются лекарственными средствами для борьбы с облысением.

BBC Докто Моссман и профессор Пейси стали открывателями парадокса, который описывает поведение многих мужчин.

Препарат финастерид меняет поведение тестостерона в организме и способен уменьшить скорость утраты волос, однако побочные последствия его применения включают импотенцию и снижение фертильности.

«Вас это удивит, но я бы сказал, что до 90% мужчин, которые принимают стероиды, становятся бесплодными, — говорит профессор Пейси. — С лекарствами от облысение дело обстоит не так плохо, но они очень популярны, и поэтому эта проблема обостряется».

Доктор Моссман считает, что эти лекарственные средства, которые эксплуатируют мужское тщеславие, на самом деле ведут к эволюционному тупику, так как препятствуют передаче генов следующему поколению.

По его мнению, подобное поведение, когда желание привлечь противоположный пол ставит под угрозу способность к размножению, уникально в жвотном мире и присуще только человеку.

«Ирония иронией, но тем мужчинам, которые испытывают проблемы с фертильностью, надо всерьез об этом задуматься», — говорит профессор Пейси.

«В клиниках об этом обычно умалчивают, и до молодых людей не доходит, что это может стать проблемой. Так что немного полезной информации сможет избавить их от кучи душевных страданий впоследствии», — заключает ученый.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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