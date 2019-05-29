07:57 (мск), источник: Известия
Ученые назвали самых счастливых людей в обществе
Самой счастливой категорией людей в обществе являются незамужние и бездетные женщины, заявил
Такой вывод он сделал на основе данных американского социального опроса, пишет The Guardian.
Выяснилось, что незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы только, если рядом находился супруг.
Если же они отвечали на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях.
Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счет отсутствия подобных проблем. Однако
При этом ученый отметил, что от брака в основном выигрывают только мужчины, которые после создания семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше рискуют и больше зарабатывают.
Женщины же
В феврале счастливые пары рассказали о секретах долгих отношений.