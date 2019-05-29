Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депутат Рады уехал отдохнуть в Крым и высказался об увиденном
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Нервные клетки восстанавливаются даже у пациентов с деменцией
Как выглядят и чем занимаются первые жены комиков
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Высокопоставленные личности: установлено, кто заказал Захарченко
В РФ с 1 июля запрещено перевозить детей по ночам
За что сестры Хачатурян зарезали отца на самом деле
Дочь Алферовой вышла в свет и восхитила красотой
При крушении самолета в Болгарии не выжил никто - СМИ
СМИ: Пьяный россиянин избил жену в самолёте и умер
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей
Почему 40-летние женщины не способны тратить время на себя
Прохожий поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
09:07 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Снижение физической активности с возрастом повышает риск ряда серьезных заболеваний и преждевременной смерти.

Источник: Reuters

Как пояснили в Американском гериатрическом обществе, старение приводит к постепенному уменьшению мышечной массы тела (LBM). При этом в организме меняется распределение жира, большая часть которого откладывается в области живота.

Читайте также
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

«Это прямая угроза для пожилых людей, потому что так называемое “центральное ожирение” связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес в принципе. Поэтому важно этот процесс контролировать», — отметили американские ученые.

В рамках эксперимента желающим похудеть пожилым людям предложили в течение десяти недель испытать на себе программу упражнений, разработанную исследователями. Добровольцы посещали тренировки три раза в неделю.

Первое время интервальные тренировки длились в течение 18 минут. Постепенно их продолжительность увеличилась до 36 минут. Упражнения чередовались с периодами отдыха. Так, 40 секунд отводилось на физическую нагрузку, затем 20 секунд — на отдых. После чего следовала новая серия упражнений, а через 40 секунд — передышка. И так далее.

В результате у четко следовавших инструкции людей жировая масса сократилась почти на треть. При этом добровольцы прибавили в мышечной массе.

Читайте также
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин. С чем это связано, ученые намерены выяснить в рамках новой работы.

Кстати, было отмечено, что интервальная тренировка, которую практиковали добровольцы, может выполняться в домашних условиях. Для этого не требуется какого-то специального оборудования. Об этом пишет Medicalxpress.

Читайте также

«Жизнь в большом городе»: минусы ожирения
Во время загрузки произошла ошибка.
4 марта© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
Работодатели назвали самые нужные профессии
В России предложили ввести «отцовский капитал»
КнААЗ готов начать серийное производство истребителя Су-57
Во Владивостоке завершили проверку после скандального флешмоба
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, выяснили СМИ
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
Конфеты перед телевизором: как растят детей в Ливане Первый год жизни ливанского ребенка во многом не такой, как у живущих в России детей
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь