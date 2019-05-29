Мэр якутского города через суд заставил извиниться игрока КВН за шутку

Шутка прозвучала на предновогоднем выступлении местного КВН, где директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена и при этом использовал маску с фотографией мэра.
Градоначальник не оценил шутку и обратился с иском в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении он попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но в последующем стороны заключили мировое соглашение. Мэр отказался от искового требования в обмен на публичное извинение.
«На самом деле мне не нужны были эти деньги. Я обратился в суд, чтобы другим было неповадно. Согласно федеральному законодательству, нельзя без согласия человека использовать его имя и фотографию. В моем случае директор детдома выставил меня и мою работу в неприглядном свете», — сказал Афанасьев.
Харлампьев 24 мая на специально организованном мероприятии публично извинился перед главой города:
Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак.
Видео с публичным раскаянием кавээнщика распространилось в соцсетях.