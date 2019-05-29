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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Мэр якутского города через суд заставил извиниться игрока КВН за шутку

ЯКУТСК, 29 мая — РИА Новости. Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев сообщил РИА Новости, что заставил через суд принести извинения игрока КВН за шутку, а также за использование имени и фотографии человека без его согласия.

Шутка прозвучала на предновогоднем выступлении местного КВН, где директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена и при этом использовал маску с фотографией мэра.

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Градоначальник не оценил шутку и обратился с иском в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении он попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но в последующем стороны заключили мировое соглашение. Мэр отказался от искового требования в обмен на публичное извинение.

«На самом деле мне не нужны были эти деньги. Я обратился в суд, чтобы другим было неповадно. Согласно федеральному законодательству, нельзя без согласия человека использовать его имя и фотографию. В моем случае директор детдома выставил меня и мою работу в неприглядном свете», — сказал Афанасьев.

Харлампьев 24 мая на специально организованном мероприятии публично извинился перед главой города:

Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак.

Видео с публичным раскаянием кавээнщика распространилось в соцсетях.

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