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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Генпрокуратура не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова, сообщил в среду глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

Источник: РИА Новости

В ходе правительственного часа в Госдуме депутат «Справедливой России» Анатолий Вишняков задался вопросом, «для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего».

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В одном ряду с ним слуга народа назвал «писательницу [Елену] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом» и фильм «Четыре дня в мае» (2011), где «советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек». Привел депутат и некоторые другие примеры.

«Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?» — был недоволен Вишняков.

В ответ Чайка заметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, которые «показали отсутствие в действиях [этих] лиц признаков состава преступления».

«В частности, в отношении писателя Быкова основания для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли», — сказал генеральный прокурор.

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29 апреля© Ньюстюб
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