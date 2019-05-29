15:32 (мск), источник: РИА Новости
Генпрокуратура не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Генпрокуратура не нашла состава
В ходе правительственного часа в Госдуме депутат «Справедливой России» Анатолий Вишняков задался вопросом, «для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего».
В одном ряду с ним слуга народа назвал «писательницу [Елену] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом» и фильм «Четыре дня в мае» (2011), где «советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек». Привел депутат и некоторые другие примеры.
«Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?» — был недоволен Вишняков.
В ответ Чайка заметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, которые «показали отсутствие в действиях [этих] лиц признаков состава преступления».
«В частности, в отношении писателя Быкова основания для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли», — сказал генеральный прокурор.