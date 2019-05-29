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15:05 (мск), источник: Чердак

Спутники Илона Маска назвали кошмаром для наблюдательной астрономии

Астрономы опасаются, что они могут значительно осложнить работу как профессиональных ученых, так и всех, кто просто любит смотреть на звездное небо.

Источник: AP 2019

Спутники из проекта Starlink, которые компания SpaceX запустила на прошлой неделе, оказались слишком хорошо видны на ночном небе. Астрономы по всему миру обеспокоены: сейчас их всего 60, что же будет, когда на орбиту выведут все 12000 запланированных спутников? Некоторые настолько пессимистичны, что называют проект Илона Маска кошмаром и катастрофой для всех тех, кто хочет смотреть на звезды.

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«Паровозик» из прекрасно заметных на ночном небе спутников Starlink, которые запустила недавно компания Илона Маска, заинтересовал не только любителей НЛО. Многие астрономы тоже увидели его и сразу же ополчились на проект, цель которого — обеспечить людям по всему миру быстрый и надежный Интернет. Ученые опасаются, что слишком яркие спутники сделают почти невозможными наземные наблюдения за ночным небом.

Starlink — сеть из 12 000 спутников, которую SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту к середине 2020-х годов. Первую порцию из 60 спутников компания уже запустила 23 мая. На следующий же день «паровозик» из спутников можно было увидеть даже невооруженным глазом — тогда они находились на высоте около 450 километров над Землей. Неясно, как хорошо они будут видны, когда они достигнут своей рабочей орбиты — около 550 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Астрономы встревожились: они предполагают, что когда будут запущены все 12 000 спутников, то они значительно повлияют на то, как будет выглядеть вечернее и ночное небо. «Никто не спросил нас», — сетует астрофизик из Института астрономии Общества Макса Планка, ведь небо доступно всем, а посторонние объекты в него запустила частная компания.

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Астроном из Кейсовского университета Западного резервного района (Case Western Reserve University) вообще считает, что спутники Starlink «станут абсолютным кошмаром для наземной астрономии и, в более общем смысле, катастрофой для всех, кто захочет посмотреть на звезды».

По подсчетам сотрудника Нидерландского института радиоастрономии Сеса Бассы, которые приводит The Guardian, когда в небо запустят 1584 спутника, по крайней мере какие-то 15 из них будут хорошо видны над горизонтом в течение 3−4 часов после захода солнца и за 3−4 часа до его восхода. Когда же запустят все 12 000, постоянно будет видно 70−100, считает Басса.

Пользователи Twitter уже предложили Илону Маску модифицировать более поздние модели спутников так, чтобы они отражали меньше света. На это глава SpaceX ответил, что согласен с опасениями и в дальнейшем позаботится о том, чтобы спутники Starlink не влияли на работу астрономов и их альбедо уменьшат.

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