15:05 (мск), источник: Чердак
Спутники Илона Маска назвали кошмаром для наблюдательной астрономии
Астрономы опасаются, что они могут значительно осложнить работу как профессиональных ученых, так и всех, кто просто любит смотреть на звездное небо.
Спутники из проекта Starlink, которые компания SpaceX запустила на прошлой неделе, оказались слишком хорошо видны на ночном небе. Астрономы по всему миру обеспокоены: сейчас их всего 60, что же будет, когда на орбиту выведут все 12000 запланированных спутников? Некоторые настолько пессимистичны, что называют проект Илона Маска кошмаром и катастрофой для всех тех, кто хочет смотреть на звезды.
«Паровозик» из прекрасно заметных на ночном небе спутников Starlink, которые запустила недавно компания Илона Маска, заинтересовал не только любителей НЛО. Многие астрономы тоже увидели его и сразу же ополчились на проект, цель которого — обеспечить людям по всему миру быстрый и надежный Интернет. Ученые опасаются, что слишком яркие спутники сделают почти невозможными наземные наблюдения за ночным небом.
Starlink — сеть из 12 000 спутников, которую SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту к середине 2020-х годов. Первую порцию из 60 спутников компания уже запустила 23 мая. На следующий же день «паровозик» из спутников можно было увидеть даже невооруженным глазом — тогда они находились на высоте около 450 километров над Землей. Неясно, как хорошо они будут видны, когда они достигнут своей рабочей орбиты — около 550 километров.
Астрономы встревожились: они предполагают, что когда будут запущены все 12 000 спутников, то они значительно повлияют на то, как будет выглядеть вечернее и ночное небо. «Никто не спросил нас», — сетует астрофизик из Института астрономии Общества Макса Планка, ведь небо доступно всем, а посторонние объекты в него запустила частная компания.
Астроном из Кейсовского университета Западного резервного района (Case Western Reserve University) вообще считает, что спутники Starlink «станут абсолютным кошмаром для наземной астрономии и, в более общем смысле, катастрофой для всех, кто захочет посмотреть на звезды».
По подсчетам сотрудника Нидерландского института радиоастрономии Сеса Бассы, которые приводит The Guardian, когда в небо запустят 1584 спутника, по крайней мере
Пользователи Twitter уже предложили Илону Маску модифицировать более поздние модели спутников так, чтобы они отражали меньше света. На это глава SpaceX ответил, что согласен с опасениями и в дальнейшем позаботится о том, чтобы спутники Starlink не влияли на работу астрономов и их альбедо уменьшат.