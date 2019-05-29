17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парикмахер создает безумные «съедобные» прически (видео)
Фастфуд из волос.
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Фастфуд из волос.
27-летний Майки О'Халлоран из австралийского Мельбурна уже 10 лет занимается парикмахерским искусством, но в последнее время он решил сделать из своей работы нечто веселое.
Сейчас О'Халлоран путешествует по миру и делает всем желающим безумные «съедобные» прически. Волосы своих моделей он красит в яркие цвета, стрижки делает исходя из задуманного блюда, а в дополнение украшает прически настоящими или искусственными деталями, например, кусочками колбасы или оливками.
Все деньги, полученные за свои необычные парикмахерские услуги, он передает в международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания неизлечимо больных детей.
Екатерина Гура
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