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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парикмахер создает безумные «съедобные» прически (видео)

Фастфуд из волос.

27-летний Майки О'Халлоран из австралийского Мельбурна уже 10 лет занимается парикмахерским искусством, но в последнее время он решил сделать из своей работы нечто веселое.

Сейчас О'Халлоран путешествует по миру и делает всем желающим безумные «съедобные» прически. Волосы своих моделей он красит в яркие цвета, стрижки делает исходя из задуманного блюда, а в дополнение украшает прически настоящими или искусственными деталями, например, кусочками колбасы или оливками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все деньги, полученные за свои необычные парикмахерские услуги, он передает в международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания неизлечимо больных детей.

Екатерина Гура

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