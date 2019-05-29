17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии нашли двойника Меган Маркл (фото)
Девушка работает персональным тренером.
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Девушка работает персональным тренером.
29-летняя Бьянка Бургдорф из австралийского Мельбурна за последние несколько лет была вынуждена привыкать к повышенному вниманию окружающих. А все
Бургдорф, которая работает персональным тренером в
Бьянка рассказала журналистам, что ее часто останавливают на улицах, в магазинах или ночных клубах, но она уже привыкла к такому вниманию. В 2018 году одно из местных изданий даже включило девушку в список двойников знаменитостей.
Екатерина Гура
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