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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли двойника Меган Маркл (фото)

Девушка работает персональным тренером.

29-летняя Бьянка Бургдорф из австралийского Мельбурна за последние несколько лет была вынуждена привыкать к повышенному вниманию окружающих. А все из-за удивительного сходства с бывшей актрисой, а ныне герцогиней Сассекской Меган Маркл.

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Бургдорф, которая работает персональным тренером в фитнес-клубе, отмечает, что такое сравнение ей льстит, ведь она и сама является поклонницей супруги принца Гарри.

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Бьянка рассказала журналистам, что ее часто останавливают на улицах, в магазинах или ночных клубах, но она уже привыкла к такому вниманию. В 2018 году одно из местных изданий даже включило девушку в список двойников знаменитостей.

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Екатерина Гура

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