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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Горбачев пообещал посмотреть американский сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что в ближайшее время планирует посмотреть американский сериал «Чернобыль». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 29 мая.

«Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть», — сказал бывший советский лидер.

Первый эпизод сериала вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Согласно синопсису, в сериале речь идет о «храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».

Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Сценаристом стал Крейг Мазин, работавший над такими картинами, как «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета».

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