18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует цветные портреты птиц на кофе (фото)
Недолговечное, но завораживающее искусство.
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Недолговечное, но завораживающее искусство.
Японский художник, работающий под псевдонимом Kunit92, обожает кофе и птиц, и две своих страсти он решил объединить.
С помощью цветной молочной пены мастер рисует в чашке с кофе удивительные портреты самых разных пернатых. Часто на рисунки попадают его любимцы — попугаи Сакура и Бурка, а иногда — птицы из мультфильмов.
Художник также принимает заказы на портреты от своих подписчиков. Нередко вместе с рисунком на кофе автор публикует в Instagram и реальное фото пернатого, который его вдохновил.
Екатерина Гура