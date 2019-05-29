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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует цветные портреты птиц на кофе (фото)

Недолговечное, но завораживающее искусство.

Японский художник, работающий под псевдонимом Kunit92, обожает кофе и птиц, и две своих страсти он решил объединить.

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С помощью цветной молочной пены мастер рисует в чашке с кофе удивительные портреты самых разных пернатых. Часто на рисунки попадают его любимцы — попугаи Сакура и Бурка, а иногда — птицы из мультфильмов.

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Художник также принимает заказы на портреты от своих подписчиков. Нередко вместе с рисунком на кофе автор публикует в Instagram и реальное фото пернатого, который его вдохновил.

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Екатерина Гура

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