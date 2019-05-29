19:51 (мск), источник: Daily Storm
Сенат Франции потребовал восстановить первоначальный вид собора Нотр-Дам
Парламентарии также раскритиковали пятилетний план президента Эммануэля Макрона по восстановлению собора.
Сенат Франции одобрил предложенный правительством законопроект по восстановлению собора Парижской Богоматери до начала Олимпийских игр в 2024 году, однако потребовал, чтобы зданию вернули первоначальный облик. В то же время многие сенаторы посчитали, что пятилетний план по восстановлению собора, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, трудноосуществим.
Как сообщает издание The Local, на заседании из законопроекта по восстановлению собора было удалено положение, в котором указывалось, что правительство Франции может отступать от определенных правил в части градостроительства, окружающей среды, охраны исторического наследия и многого другого, если того потребует проект реконструкции.
Документ предусматривает налоговые льготы для граждан, которые внесли пожертвования на восстановление собора (до 75% от внесенной суммы). Также будет создан надзорный общественный административный орган (EPA), который будет следить за ходом реконструкции. EPA будет находиться в ведомстве Министерства культуры Франции.
Вечером 15 апреля во всемирно известном памятнике архитектуры
16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет. Знаменитое средневековое сооружение находится в государственной собственности, поэтому правительство будет отвечать за его восстановление. Сообщается, что общая сумма пожертвований на восстановление памятника архитектуры на данный момент превысила один миллиард евро.