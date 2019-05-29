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19:51 (мск), источник: Daily Storm

Сенат Франции потребовал восстановить первоначальный вид собора Нотр-Дам

Парламентарии также раскритиковали пятилетний план президента Эммануэля Макрона по восстановлению собора.

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Сенат Франции одобрил предложенный правительством законопроект по восстановлению собора Парижской Богоматери до начала Олимпийских игр в 2024 году, однако потребовал, чтобы зданию вернули первоначальный облик. В то же время многие сенаторы посчитали, что пятилетний план по восстановлению собора, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, трудноосуществим.

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Как сообщает издание The Local, на заседании из законопроекта по восстановлению собора было удалено положение, в котором указывалось, что правительство Франции может отступать от определенных правил в части градостроительства, окружающей среды, охраны исторического наследия и многого другого, если того потребует проект реконструкции.

Документ предусматривает налоговые льготы для граждан, которые внесли пожертвования на восстановление собора (до 75% от внесенной суммы). Также будет создан надзорный общественный административный орган (EPA), который будет следить за ходом реконструкции. EPA будет находиться в ведомстве Министерства культуры Франции.

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Вечером 15 апреля во всемирно известном памятнике архитектуры Нотр-Дам де Пари начался масштабный пожар. Справиться с огнем спасателям удалось только утром 16 апреля. Здание изнутри почти полностью сгорело. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет. Знаменитое средневековое сооружение находится в государственной собственности, поэтому правительство будет отвечать за его восстановление. Сообщается, что общая сумма пожертвований на восстановление памятника архитектуры на данный момент превысила один миллиард евро.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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Восстановление Нотр-Дама: вариантов становится больше
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5 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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