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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский призвал приватизировать российские здания-памятники

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что в стране необходимо активизировать приватизацию зданий-памятников культуры ради их дальнейшего сохранения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Где государственных денег не хватает — надо вовлекать частников, пусть это будут рестораны, гостиницы, частные жилые дома, усадьбы», — сказал министр.

Чтобы упростить процесс, глава Минкульта предложил снизить требования к изменению фасадов и планировок таких зданий.

«Действует сложное запутанное исторически сложившееся законодательство, если следовать каждой букве требований, не подойдут ни к одному памятнику инвесторы никогда», — отметил Мединский.

Министр призвал снизить охранные требования к таким зданиям, указав на их избыточность. «У любого памятника предметом охраны, а именно тем, что нельзя менять, является все — фасад, планировочное решение… Если мы все это соблюдаем, по факту сделать нельзя ничего кроме музея», — подчеркнул министр.

«Надо внимательно посмотреть, что еще надо сделать для вовлечения памятников в хозяйственный оборот, сделать привлекательной приватизацию», — добавил Мединский.

В Москве с 2012 года действует программа льготной аренды особняков «Один рубль за один квадратный метр в год», в рамках которой инвесторы обязуются на собственные средства восстановить полученные здания. Участники рынка элитной недвижимости неоднократно высказывались о том, что затраты на реставрацию зданий-памятников, проводимую в соответствии с действующими требованиями, делают участие в программе коммерчески невыгодным.

Похожие программы действуют в США и Европе, особенно активно привлекает к восстановлению исторической недвижимости Италия. Только в 2019 году о продаже старинных зданий по цене в один евро было объявлено властями итальянских городов Самбука-ди-Сицилия и Муссомели.

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