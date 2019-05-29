19:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Мединский призвал приватизировать российские здания-памятники
Глава российского министерства культуры Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что в стране необходимо активизировать приватизацию
«Где государственных денег не хватает — надо вовлекать частников, пусть это будут рестораны, гостиницы, частные жилые дома, усадьбы», — сказал министр.
«Действует сложное запутанное исторически сложившееся законодательство, если следовать каждой букве требований, не подойдут ни к одному памятнику инвесторы никогда», — отметил Мединский.
Министр призвал снизить охранные требования к таким зданиям, указав на их избыточность. «У любого памятника предметом охраны, а именно тем, что нельзя менять, является все — фасад, планировочное решение… Если мы все это соблюдаем, по факту сделать нельзя ничего кроме музея», — подчеркнул министр.
В Москве с 2012 года действует программа льготной аренды особняков «Один рубль за один квадратный метр в год», в рамках которой инвесторы обязуются на собственные средства восстановить полученные здания. Участники рынка элитной недвижимости неоднократно высказывались о том, что затраты на реставрацию
Похожие программы действуют в США и Европе, особенно активно привлекает к восстановлению исторической недвижимости Италия. Только в 2019 году о продаже старинных зданий по цене в один евро было объявлено властями итальянских городов