11:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Человек и звездолет. Девять фактов из жизни космонавта Алексея Леонова
30 мая 1934 года родился
В юности Алексей Леонов колебался, решая, какая профессия ему ближе — летчика или художника. В школьные годы он был художником стенгазеты, и уже тогда отмечали его явный талант.
Тем не менее, по комсомольскому набору будущий космонавт поступил в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге. Затем было Чугуевское военное авиационное училище лётчиков, после которого он стал летчиком 113-го истребительного авиационного полка (ИАП) 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й Воздушной армии Киевского военного округа. В декабре 1959 года Леонова перевели в Группу советских войск в Германии. Там его и нашли медики, искавшие кандидатов для «полетов на новой технике».
О главном полете в жизни Алексея Леонова рассказано и написано очень много. Выход в открытый космос оказался чрезвычайно сложным.
Вхождение в шлюзовую камеру должно было осуществляться «ногами вперёд», Леонов же зашёл, «головой вперёд». Кроме того, он снизил давление кислорода в скафандре, чтобы уменьшить размеры раздувшейся амуниции. Все эти сложности породили легенду о том, что командиру корабля Павлу Беляеву якобы была дана команда в крайнем случае оставить Леонова на орбите и возвращаться одному. В действительности такой вариант никем из руководителей советской космической программы даже не рассматривался. За жизнь космонавта собирались бороться до последнего.
После своего первого полета Леонов был включен в группу, готовившуюся по «лунной программе». Его включили в состав второго экипажа для облета Луны. Первый полет планировался на декабрь 1968 года. Леонов и его товарищи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР.
Однако советское руководство отменило полет. Вместе с Олегом Макаровым Леонов входил в экипаж, готовившийся к посадке на Луну. Однако после успешной высадки на спутнике Земли астронавтов «Аполлона-11» пилотируемая лунная программа СССР было полностью свернута.
Леонов едва не стал жертвой покушения, совершенного на советского лидера Леонида Брежнева. Во время торжественной встречи космонавтов кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 22 января 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин на территории Кремля открыл огонь по машине, в которой, как он полагал, ехал Брежнев. На самом деле в машине находились космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой.
Нападавший был признан невменяемым и более двадцати лет провел в психиатрической клинике закрытого типа.
В 1971 году Леонов готовился совершить космический полет на корабле «Союз-11» вместе с Валерием Кубасовым и Петром Колодиным. Целью полета была стыковка с первой в мире орбитальной станцией «Салют», на которой космонавтам предстояло проработать три недели. Однако перед самым стартом врачи нашли у Кубасова затемнения в легких и заявили, что это туберкулез. Космонавт был отстранен от полета. Согласно правилам, поскольку болезнь Кубасова была выявлена на космодроме, заменить следовало весь экипаж. Леонов отчаянно протестовал против такого решения, но ничего не добился. Новый экипаж в состав Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева успешно провел экспедицию на станции «Салют», но при спуске на Землю космонавты погибли в результате разгерметизации. Диагноз же, поставленный Кубасову, оказался ошибочным — то, что врачи приняли за туберкулез, было аллергией на цветение растений.
Отношения с космическими станциями у Леонова не ладились категорически. После замены экипажа «Союза-11» он готовился к полету на станцию «Салют» на «Союзе-12». Катастрофа «Союза-11» привела к отмене этого полета. В 1972 году Леонов вместе с Кубасовым готовился к полету на станцию «Салют-2», но она была потеряна в результате аварии
Кубасов
В 1975 году вместе с Валерием Кубасовым Алексей Леонов совершил полет по совместной
Советские космонавты, помимо серьезных научных экспериментов, не упустили возможности немного похулиганить. Американцам предложили … выпить водки за встречу. Были предъявлены и тубы с соответствующими этикетками. Поколебавшись, астронавты решились. Но на самом деле в тубах было не спиртное, а борщ.
Знаменитый английский
Леонов известен не только как космонавт, но и как художник. В частности, в содружестве с