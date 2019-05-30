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11:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Человек и звездолет. Девять фактов из жизни космонавта Алексея Леонова

30 мая 1934 года родился летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Источник: РИА "Новости"

Будущий космонавт выбирал между художественной школой и авиаучилищем

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В юности Алексей Леонов колебался, решая, какая профессия ему ближе — летчика или художника. В школьные годы он был художником стенгазеты, и уже тогда отмечали его явный талант.

Тем не менее, по комсомольскому набору будущий космонавт поступил в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге. Затем было Чугуевское военное авиационное училище лётчиков, после которого он стал летчиком 113-го истребительного авиационного полка (ИАП) 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й Воздушной армии Киевского военного округа. В декабре 1959 года Леонова перевели в Группу советских войск в Германии. Там его и нашли медики, искавшие кандидатов для «полетов на новой технике».

Алексей Леонов в школе на уроке физики демонстрирует прибор собственной конструкции, 1953 год. | Источник: РИА "Новости"

Никто не собирался оставлять Леонова в открытом космосе

О главном полете в жизни Алексея Леонова рассказано и написано очень много. Выход в открытый космос оказался чрезвычайно сложным.

Чтобы вернуться в корабль «Восход-2», космонавту пришлось пойти на нарушение инструкций.

Вхождение в шлюзовую камеру должно было осуществляться «ногами вперёд», Леонов же зашёл, «головой вперёд». Кроме того, он снизил давление кислорода в скафандре, чтобы уменьшить размеры раздувшейся амуниции. Все эти сложности породили легенду о том, что командиру корабля Павлу Беляеву якобы была дана команда в крайнем случае оставить Леонова на орбите и возвращаться одному. В действительности такой вариант никем из руководителей советской космической программы даже не рассматривался. За жизнь космонавта собирались бороться до последнего.

Курсант авиационного училища Алексей Леонов, 1956 год. | Источник: РИА "Новости"

Леонов готов был лететь на Луну даже ценой собственной жизни. Власти СССР «добро» не дали

После своего первого полета Леонов был включен в группу, готовившуюся по «лунной программе». Его включили в состав второго экипажа для облета Луны. Первый полет планировался на декабрь 1968 года. Леонов и его товарищи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР.

Космонавты сознавали, что велика вероятность гибели, и соглашались рискнуть собой.

Однако советское руководство отменило полет. Вместе с Олегом Макаровым Леонов входил в экипаж, готовившийся к посадке на Луну. Однако после успешной высадки на спутнике Земли астронавтов «Аполлона-11» пилотируемая лунная программа СССР было полностью свернута.

Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой, 1962 год. | Источник: РИА "Новости"

Террорист, покушавшийся на Брежнева, едва не убил космонавта Леонова

Леонов едва не стал жертвой покушения, совершенного на советского лидера Леонида Брежнева. Во время торжественной встречи космонавтов кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 22 января 1969 года младший лейтенант Виктор Ильин на территории Кремля открыл огонь по машине, в которой, как он полагал, ехал Брежнев. На самом деле в машине находились космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой.

В результате нападения погиб водитель автомобиля, легкие ранения получили Береговой и Николаев.
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Нападавший был признан невменяемым и более двадцати лет провел в психиатрической клинике закрытого типа.

Леонов мог погибнуть на борту «Союза-11», но в последний момент его экипаж заменили

В 1971 году Леонов готовился совершить космический полет на корабле «Союз-11» вместе с Валерием Кубасовым и Петром Колодиным. Целью полета была стыковка с первой в мире орбитальной станцией «Салют», на которой космонавтам предстояло проработать три недели. Однако перед самым стартом врачи нашли у Кубасова затемнения в легких и заявили, что это туберкулез. Космонавт был отстранен от полета. Согласно правилам, поскольку болезнь Кубасова была выявлена на космодроме, заменить следовало весь экипаж. Леонов отчаянно протестовал против такого решения, но ничего не добился. Новый экипаж в состав Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева успешно провел экспедицию на станции «Салют», но при спуске на Землю космонавты погибли в результате разгерметизации. Диагноз же, поставленный Кубасову, оказался ошибочным — то, что врачи приняли за туберкулез, было аллергией на цветение растений.

Леонов несколько раз готовился к полету на орбитальную станцию, но так и не полетел

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Отношения с космическими станциями у Леонова не ладились категорически. После замены экипажа «Союза-11» он готовился к полету на станцию «Салют» на «Союзе-12». Катастрофа «Союза-11» привела к отмене этого полета. В 1972 году Леонов вместе с Кубасовым готовился к полету на станцию «Салют-2», но она была потеряна в результате аварии ракеты-носителя. В 1973 году Леонов и Кубасов снова готовились к полету на станцию, но на сей раз авария произошла на самой станции.

Кубасов все-таки побывал на орбитальной станции — в 1980 году он летал на «Салют-6» на корабле «Союз-36» вместе с венгром Берталаном Фаркашем. Леонову полетать на «Салютах» так и не удалось.

Алексей Леонов садится в кабину центрифуги во время тренировок в Центре подготовки космонавтов, 1964 год. | Источник: РИА "Новости"

Леонов уговаривал американских астронавтов выпить водки на орбите

В 1975 году вместе с Валерием Кубасовым Алексей Леонов совершил полет по совместной советско-американской программе «Союз-Аполлон». 17 июля 1975 года советский корабль «Союз-19» и американский «Аполлон» совершили стыковку на орбите.

Это была первая в истории космонавтики международная экспедиция.

Советские космонавты, помимо серьезных научных экспериментов, не упустили возможности немного похулиганить. Американцам предложили … выпить водки за встречу. Были предъявлены и тубы с соответствующими этикетками. Поколебавшись, астронавты решились. Но на самом деле в тубах было не спиртное, а борщ.

Экипаж космического корабля «Союз-19» — Алексей Леонов и Валерий Кубасов перед стартом на космодроме Байконур 15 июля 1975 года. | Источник: РИА "Новости"

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Писатель-фантаст Артур Кларк «сделал» Леонова космическим кораблем

Знаменитый английский писатель-фантаст Артур Кларк в своей книге «2010: Одиссея Два» назвал именем космонавта Леонова звездолет. По сюжету книги, космический корабль «Алексей Леонов» с советско-американским экипажем на борту летит на Юпитер. Перед началом работы над книгой Кларк приезжал в СССР, встречался с Леоновым, и рассказал ему о своем замысле. Алексею Архиповичу идея книги понравилась, и он сказал писателю: «Я постараюсь быть хорошим кораблем!».

Художник Андрей Соколов и летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за работой, 1966 год. | Источник: РИА "Новости"

Создавал советские почтовые марки

Леонов известен не только как космонавт, но и как художник. В частности, в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок и СССР на космическую тему. Первые марки авторства Леонова были выпущены в 1967 году ко Дню космонавтики. Затем был цикл «Космическая фантастика». А в 1972 году Леонов и Соколов создали цикл из шести марок 15-летию космической эры. Марки этой серии были признаны лучшими марками СССР 1972 года в разделе «Советская наука и техника».

Летчик-космонавт Алексей Леонов отмечает юбилей
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