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09:02 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/ — По данным опроса, около 67% респондентов признались, что употребляют алкоголь время от времени.

Источник: AP 2019

Доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году — уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», — говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц — 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования.

Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

29% опрошенных сообщили, что курят. Из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый — несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторое время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили.

Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

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