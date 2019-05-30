11:11 (мск), источник: РИА Новости
Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ольга Липич. России надо присоединиться к Европейскому союзу для укрепления мира на планете, заявил
«Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу», — сказал
По его словам, европейские страны веками вели друг с другом кровопролитные войны, а после Второй мировой войны два государства, которые были, казалось, непримиримыми врагами — Франция и Германия, — решили, что гораздо лучше думать об общих интересах, поскольку это отвечает сложившимся реалиям.
«Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины двадцатого века и по сей день его
Он также отметил, что считает устаревшими концепции войны и монархии, а наилучшей формой правления сегодня называет демократию.