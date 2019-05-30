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12:30 (мск), источник: Популярная механика

В России разработали «умные ценники»

Российские разработчики создали первые в мире «умные ценники», способные анализировать поведение потребителей: они меняют цены на товар с учетом спроса, его количества на складе и других показателей, используя систему геопозиционирования, без помощи персонала.

Источник: НГТУ

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «ПМ», созданные командой разработчиков Vectortec (включающей студентов и выпускников НГТУ, одного студента НГУ и одного инженера-самоучку) «умные ценники» 28 мая начали использоваться в магазине «Фасоль», участвующем во франчайзинговом проекте METRO. Отмечается, что такая разработка позволяет проводить глубинную аналитику, изучать поведение потребителей и может заменить маркетинговые отделы небольших сетей магазинов.

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В качестве основного преимущества новой разработки указывается специальное ПО. «Полученная программой информация обрабатывается с данными из системы по автоматизации деятельности на предприятии (CRM), например с программой “1С”, — объясняет генеральный директор ООО Vectortec, студент четвертого курса факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Георгий Зорин. — Вся информация синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники».

Сообщается, что программа может либо порекомендовать оптимальную цену на товар, либо же установить ее самостоятельно: цену может изменять онлайн с помощью специальных электронной платы и ПО, разработанных Vectortec. «Умные ценники» также, как указывается, способны определять трафик посетителей, их возраст, пол, передвижения по залу (с помощью модуля Wi-Fi).

Источник: НГТУ

Разработка российских инженеров выполнена из электронной бумаги, полочного каркаса, управляющего модуля и подключается беспроводным образом к компьютеру, говорится в пресс-релизе. Разработчики утверждают, что их «умные ценники» будут приблизительно на 30 процентов дешевле, чем зарубежные аналоги, — за счет особых инженерных решений.

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