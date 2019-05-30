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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия оказалась среди самых посещаемых стран

Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO). Полный годовой отчет опубликован на официальном сайте UNWTO.

Источник: СС0/rawpixel

В 2018 году Россию посетили 24,6 миллиона туристов, и она оказалась на 16-м месте в списке.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Франция (93,2 миллиона туристов), Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона).
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Кроме того, эксперты назвали страны, в которых был замечен самый большой прирост туристического потока. Среди них на первую строчку попал Таджикистан. В 2018 году туристический поток в страну вырос на 190 процентов.

Также в лидерах оказались Эквадор (прирост составил 51 процент), Египет (36,8 процента), Тувалу (35,5 процента) и Уганда (31,9 процента).

Ранее в мае сервис поиска авиабилетов составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире. На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов.

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