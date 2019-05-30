15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воссоздали историю яблока
Сочными крупными плодами мы обязаны диким животным и древним торговцам.
Недавние археологические находки в сочетании с историческими, палеонтологическими и генетическими данными позволяют воссоздать историю появления и распространения яблонь.
Исследователь Роберт Шпенглер из Института изучения истории человека Общества Макса Планка обрисовал главные ее этапы. Он проследил историю яблок от их происхождения до появления современных сортов и обобщил ее в книге «Фрукты из песков» (Fruit from the Sands), опубликованной в США.
Яблоко — самый известный фрукт в мире. Оно выращивается в умеренных широтах по всему земному шару. Его история тесно переплетена с историей человечества. Древние изображения свидетельствуют, что окультуренные яблони выращивали на юге Европы еще две тысячи лет назад. А найденные археологами древние семена показывают, что люди собирали дикие яблоки по всей Европе и Западной Азии более десяти тысяч лет назад.
Большинство ученых, изучая эволюцию яблонь, фокусируются именно на этом периоде одомашнивания. Шпенглер идет дальше и прослеживает изменения, которые произошли с яблонями намного раньше.
Яблоня принадлежит к семейству Розовые, или Шиповниковые. Большинство плодов в этой группе маленького размера. Мелкие плоды легко проглотить птицам, которые затем разносят семена по большой территории. Тем не менее, некоторые деревья в семействе, такие как яблони, груши, айва и персики, эволюционировали в дикой природе так, что их плоды и семена стали слишком крупными для птиц.
Плоды в процессе эволюции адаптировались так, чтобы их могли есть крупные животные и затем разносить их семена, говорит Шпенглер. Такими животными были дикие лошади, крупные олени и другие.
Когда последний ледниковый период закончился (около 11,7 тысяч лет назад), зоны произрастания диких яблонь были очень небольшими. Многие крупные животные вымерли, и разносить семена было некому. Так оставалось до тех пор, пока в «игру» не вступили древние торговцы.
Несколько недавних генетических исследований показали, что современные яблони являются гибридами как минимум четырех популяций диких яблонь. Большая часть генетического материала происходит из гор Тянь-Шаня в Казахстане.
Люди заметили яблони с самыми крупными плодами и начали их культивировать, в том числе путем прививки, и продавать. Этот процесс гибридизации был довольно быстрым. Это ключевое отличие в процессе одомашнивания яблонь, ведь в случае с десятками других растений окультуривание заняло тысячи или десятки тысяч лет.
Анна Лысенко
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