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15:06 (мск), источник: Это Кавказ

Сын Рамзана Кадырова снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в эпизоде популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

«Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал в своем Instagram глава администрации Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Во время загрузки произошла ошибка.

У главы Чечни Рамзана Кадырова 12 детей, двое из них приемные.

Напомним, что дочь главы Чечни Айшат Кадырова занимается дизайном одежды и возглавляет модный дом Firdaws. В марте прошлого года она представила коллекцию спортивной одежды в формате Family Look, соответствующую требованиям шариата, а в октябре 2017-го показ коллекции Кадыровой «Горная жемчужина» прошел в медиацентре московского парка «Зарядье».

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