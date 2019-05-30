15:06 (мск), источник: Это Кавказ
Сын Рамзана Кадырова снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»
Сын главы Чечни Адам Кадыров снялся в эпизоде популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».
«Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал в своем Instagram глава администрации Шалинского района Чечни
У главы Чечни Рамзана Кадырова 12 детей, двое из них приемные.
Напомним, что дочь главы Чечни Айшат Кадырова занимается дизайном одежды и возглавляет модный дом Firdaws. В марте прошлого года она представила коллекцию спортивной одежды в формате Family Look, соответствующую требованиям шариата, а в октябре 2017-го показ коллекции Кадыровой «Горная жемчужина» прошел в медиацентре московского парка «Зарядье».