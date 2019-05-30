16:08 (мск), источник: Чердак
Долгий путь в мумию
Что роднит ледяную мумию Этци, болотных людей и буддийских монахов.
В традиционном понимании мумия — это мертвое тело, которое удалось уберечь от разложения с помощью бальзамирования. Самые известные мумии — древнеегипетские, однако технологии, позволяющие защитить тела умерших от гниения, использовали также ацтеки, гуанчи, перуанцы, индейцы майя, тибетцы и многие другие. Но далеко не все найденные на планете мумии имеют рукотворное происхождение: иногда нетленными на протяжении веков и тысячелетий их сохраняет воля случая.
Превращение тела умершего в мумию без участия человека называют естественной мумификацией, и, как правило, главную роль в этом процессе играют условия окружающей среды. Гниению останков могут препятствовать сочетание сухости и высокой температуры воздуха, высокое содержание солей в почве и воздухе, сильно ограниченный доступ кислорода к телу, мороз и другие факторы. Кроме того, при соблюдении определенного образа жизни, включающего специальную диету, некоторым удавалось добиться самомумификации — в частности, к этой практике порой прибегали буддийские монахи (но далеко не всегда с успешным результатом). В прошлом останки, подвергшиеся естественной мумификации и самомумификации, иногда объявляли чудом, что, в свою очередь, даже породило культ мощей.
Вечная мерзлота сберегла немало объектов, значимых для воссоздания истории жизни на нашей планете, — здесь было найдено множество хорошо сохранившихся останков доисторических животных и растений, а также артефактов, которые помогли лучше понять, как жили в древние времена разные народы. Вполне логично, что в условиях вечной мерзлоты иногда мумифицируются и тела людей, погибших на ледниках — например, альпинистов, останки которых так и не удалось найти или эвакуировать. При этом некоторые мумии хранятся во льдах на протяжении сотен, а порой и тысяч лет.
Так, в 1999 году в Канаде охотники, двигавшиеся вдоль таявшего ледника на территории провинциального парка
Другая ледяная мумия в научном сообществе наделала не меньше шума, чем в свое время тело египетского фараона Тутанхамона — речь идет об останках, на которые случайно натолкнулись туристы в 1991 году в Эцтальских Альпах (по этому топониму мумия получила имя Этци). Радиоуглеродный анализ показал, что ее возраст составляет около 5300 лет — это одна из старейших мумий, которые
Торф — эффективное природное вещество, которое способствует консервации любой органики, в том числе и человеческих останков. В торфяных болотах влага из органики испаряется крайне медленно, кислород не проникает в них глубоко, антисептические и токсичные вещества в их слоях затрудняют процессы разложения, дефицит минеральных питательных веществ затрудняет деятельность растений, к тому же сам торф отличается низкой теплопроводностью — все это создает отличную среду для естественной мумификации.
Человеческие останки, частично или полностью сохранившиеся в торфяных болотах, называют болотными людьми, а большая их часть была обнаружена в странах Северной Европы. От множества других древних останков болотные мумии отличаются хорошо сохранившимися внутренними органами (вплоть до содержимого их желудков) и кожными покровами, что позволяет с высокой точностью определить, сколько они жили и во сколько лет умерли, чем питались и какой образ жизни вели. На некоторых из них также остались волосы и даже одежда, что помогло составить более полное представление об историческом костюме и прическах тех лет. Большая часть найденных болотных людей жила около 2−2,5 тыс. лет назад, однако древнейшая из этих мумий относится к 8 тысячелетию до н.э. — эта так называемая женщина из Кёльбьерга, которую обнаружили в Дании в 1941 г. Считается, что на момент смерти ей было около 20−25 лет, причем свидетельств насильственной смерти ее останки не сохранили, что может говорить о том, что она утонула случайно.
Между тем, датские болота хранят еще немало секретов, связанных с мумиями, — их попытается раскрыть знаменитый египтолог Реми Романи, путешествующий по миру в поисках историй, связанных с загадочным явлением мумификации.
Соль — еще один действенный природный консервант. Недаром процесс бальзамирования часто включал в себя натирание останков солью. Меж тем соляные копи сами по себе представляют благоприятную среду для естественной мумификации. В частности, в копях Чехрабад в Иране в 1993 году шахтеры обнаружили мумию человека, который жил около 1,7 тыс. лет назад: благодаря сохранившимся длинным волосам и бороде ученым удалось даже определить его группу крови.
Одиннадцать лет спустя другой горняк нашел новую соляную мумию, а еще через год здесь же обнаружили тела еще двух мужчин. Всего в копях Чехрабад открыли шесть соляных людей, которые жили в разные периоды: от ахеменидского (550—330 года до н. э.) до сасанидского (224−651 гг.), причем соль бережно сохранила не только сами тела, включая их кожный и волосяной покров, но и принадлежавшие им артефакты из кожи и кости.
Сочетание высокого содержания соли в почве и засушливого климата способствовало мумификации останков множества людей, найденных в Таримском бассейне в
Превратиться после смерти в мумию без бальзамирования можно не только при удачном сочетании условий окружающей среды, но и подготовив свое тело к этому заранее. По крайней мере, это подтверждает опыт некоторых буддийских монахов, практиковавших самомумификацию — их нетленные останки до сих пор почитаются частью буддистов как священные.
Особое распространение эта практика получила в префектуре Ямагата на севере Японии, где ее назвали «сокусимбуцу» (значение образующих этот термин иероглифов 即身仏: «быстро, срочно», «тело; труп» и «Будда»). Есть версия о том, что основатель местной буддийской школы
Процесс самомумификации включал в себя несколько этапов. Первую тысячу дней желающий превратиться в «живого будду» занимался специальными упражнениями и жил на диете из воды, семян, орехов, фруктов и ягод, чтобы избавиться от жира. Вторую тысячу дней он питался кореньями и сосновой корой, а к концу этого периода начинал еще пить чай уруси, приготовленный из сока китайского лакового дерева — обычно этот сок использовался для лакирования посуды и отпугивания паразитов, в данном же случае он должен был предотвращать разрушение тела.
На следующем этапе монаха заживо замуровывали в просторной каменной могиле, куда была проведена трубка, позволявшая ему дышать воздухом. Каждый день он должен был звонить в специальный колокольчик, чтобы сообщить о том, что еще жив. Как только колокольчик переставал звонить, трубку удаляли, а гробницу запечатывали. Еще через тысячу дней ее вскрывали, чтобы посмотреть, удачно ли прошел процесс мумификации.
Тех немногих, у кого получилось превратиться в «живого будду», — а число задокументированных случаев успешной самомумификации составляет менее 30, — выставляли на обозрение в храмах, где им начинали поклоняться, остальных же оставляли в погребении, хотя их решимость и выносливость тоже высоко ценились. В нескольких храмах префектуры Ямагата до сих пор можно увидеть нетленные останки монахов, преуспевших в сокусимбуцу. В числе самых известных среди них Дайдзюку Босацу Синнёкай Сёнин, живший в
Арайлым Ибраева