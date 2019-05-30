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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

С Эйфелевой башни до Марсового поля можно доехать на зиплайне (видео)

Правда, для этого придется выиграть в лотерею.

На несколько дней на знаменитой Эйфелевой башне в Париже открылся экстремальный аттракцион — зиплайн. Любители острых ощущений смогут спуститься по стальному тросу с башни на Марсово поле, по дороге полюбовавшись панорамным пейзажем с высоты птичьего полета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спуск начинается с высоты 115 метров, а длина троса — 800 метров. Счастливчиков, которые выиграют в специальном онлайн-розыгрыше или лотерее у подножия Эйфелевой башни, ждет незабываемый спуск со скоростью 90 км/ч..

Впервые зиплайн установили здесь в 2017 году. В этом году мероприятие посвящено 130-й годовщине Эйфелевой башни, а также открытому чемпионату Франции по теннису Ролан Гаррос. За пять дней работы аттракциона на нем смогут прокатиться 260 человек.

Екатерина Гура

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