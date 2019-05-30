14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
С Эйфелевой башни до Марсового поля можно доехать на зиплайне (видео)
Правда, для этого придется выиграть в лотерею.
На несколько дней на знаменитой Эйфелевой башне в Париже открылся экстремальный аттракцион — зиплайн. Любители острых ощущений смогут спуститься по стальному тросу с башни на Марсово поле, по дороге полюбовавшись панорамным пейзажем с высоты птичьего полета.
Спуск начинается с высоты 115 метров, а длина троса — 800 метров. Счастливчиков, которые выиграют в специальном
Впервые зиплайн установили здесь в 2017 году. В этом году мероприятие посвящено 130-й годовщине Эйфелевой башни, а также открытому чемпионату Франции по теннису Ролан Гаррос. За пять дней работы аттракциона на нем смогут прокатиться 260 человек.
Екатерина Гура