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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Друзь извинился за скандал с подкупом редактора «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за скандал, связанный с попыткой подкупа редактора «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Об этом сообщается в отчете с заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Источник: AFP 2019

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе “Кто хочет стать миллионером?” нанесли ущерб репутации МАК “Что? Где? Когда?”. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — заявил Друзь на заседании правления.

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Сообщается, что Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» назвала скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе. Он сохранил должность вице-президента в этой структуре.

Комиссия по этике, которой ранее руководил Друзь, была ликвидирована.

В феврале 2019 года главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По словам Бера, магистр «Что? Где? Когда?» хотел обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решения.

Друзя и Бера отстранили от участия в «Что? Где? Когда» и «Кто хочет стать миллионером?»
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт вокруг передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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