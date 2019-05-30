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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Косове из семечек выложили гигантский портрет Трампа (видео)

Он может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Художник Алькент Пожегу из Косова создал из семян кукурузы и подсолнуха портрет президента США Дональда Трампа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гигантская мозаика размером 560 квадратных метров выложена на полу баскетбольного зала. На создание проекта ушло два с половиной года, говорит мужчина. Так он хотел поблагодарить США за поддержку Косова, говорит художник.

Пожегу — собственник кондитерской в городе Гякова. Ему уже принадлежат два рекорда Гиннеса, и он надеется стать обладателем третьего с помощью этого портрета.

Анна Лысенко

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