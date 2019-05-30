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16:29 (мск), источник: Чердак

Доставка стволовых клеток

Одно из направлений современной робототехники — создание микророботов, способных проникать в организм человека и выполнять там разные медицинские задачи.

Ученые из Южной Кореи разработали микророботов, управляемых внешним магнитным полем, для адресной доставки стволовых клеток к конкретным органам и тканям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оригинальное исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

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