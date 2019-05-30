16:29 (мск), источник: Чердак
Доставка стволовых клеток
Одно из направлений современной робототехники — создание микророботов, способных проникать в организм человека и выполнять там разные медицинские задачи.
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Одно из направлений современной робототехники — создание микророботов, способных проникать в организм человека и выполнять там разные медицинские задачи.
Ученые из Южной Кореи разработали микророботов, управляемых внешним магнитным полем, для адресной доставки стволовых клеток к конкретным органам и тканям.
Оригинальное исследование опубликовано в журнале Science Robotics.