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17:16 (мск), источник: Daily Storm

Во Львове Зеленский впервые поругался с журналистами телеканала Порошенко

Инцидент произошел во время общения нового президента с шахтерами.

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область на шахту «Лесная», где 29 мая погибли двое шахтеров, глава страны впервые поругался с журналистами телеканала Порошенко «Прямой». Они указали Зеленскому, что матери погибших шахтеров ждут его с самого утра, на что тот предложил скинуться и купить им квартиры. После этого спор стих.

Журналистка телеканала «Прямой» сказала: «Мамы вас сегодня ждали весь день…».

На это Зеленский ответил: «Я не приехал? Или потому, что вы телеканал “Прямой”, вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами…».

Журналистка предложила им поделиться зарплатой: «[Мы можем] поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?».

На это президент предложил скинуться: «Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас».

После предложения скинуться 50 на 50 спор стих.

В завершении встречи Зеленский заявил, что лично поможет пострадавшим с жильем: «Я обещаю, если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей, — потому что у них даже нет своего угла, где жить — то я лично помогу в ближайшее время».

Ранее, 30 мая, Верховная Рада не проголосовала за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — за проголосовали лишь 97 депутатов из 226 необходимых. Постановление о его отставке подал Зеленский.

По итогам голосования премьер заявил, что продолжит работу согласно решению Рады. По его словам, в стране сейчас сложное положение, поэтому необходимо продолжать начатые при предыдущем правительстве реформы и выводить Украину из текущей ситуации.

﻿20 мая шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В здании Верховной рады он принес присягу на Пересопницком Евангелии, ему вручили символы государственной власти в стране: булаву и президентскую печать. В своей первой речи политик объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Зеленский также пообещал, что он будет добиваться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что готов для этого идти на непопулярные шаги.

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