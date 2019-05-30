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17:23 (мск), источник: Daily Storm

Сын Рамзана Кадырова снялся в любимом турецком сериале Николаса Мадуро

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам снялся в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Одним из поклонников шоу является действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Эпизод с участием Адама Кадырова опубликовал заместитель председателя правительства Чечни Султан Тагаев. Ранее съемочную площадку сериала посетил Рамзан Кадыров.

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«Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова… Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала “Воскресший Эртугрул”. От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых», — написал Тагаев в Instagram.

Ранее о том, что Адам Кадыров принял участие в съемках исторического турецкого сериала, сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он написал в Instagram, что Адам Кадыров отлично учится и активно занимается спортом, а на съемках «показал все свои способности с лучшей стороны».

В ноябре 2018 года съемочную площадку «Воскресшего Эртугрула» посетил чеченский лидер Рамзан Кадыров. «Я с большим удовольствием пообщался с актерами, оценил грандиозный масштаб декораций к фильму. Мало кто может не восхититься смелостью Эртугрула, его отвагой и непреклонностью перед трудностями. Герой, которого играет Енджин Алтан, вобрал в себя качества мудрого, справедливого мусульманина и предводителя», — цитирует Кадырова «Чечня сегодня». Глава республики также добавил, что шоу невероятно популярно в Чечне.

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Кроме того, ранее в любви к сериалу признавался действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он сфотографировался в тюркском головном уборе и с кольцом, на котором изображен древний символ. Продюсер и один из режиссеров шоу Мехмет Боздаг поблагодарил венесуэльского политика за его внимание к сериалу.

«Воскресший Эртугрул» — турецкий исторический сериал, стартовавший в 2014 году. Действие разворачивается в XII—XIII веках и затрагивает историю мусульманских тюрок-огузов. Главным героем сериала является отец основателя Османской империи Османа I — Эртугрул-бей. Согласно синопсису, Эртугрул — амбициозный воин, который жаждет справедливости и мира, однако вынужден воевать с византийцами и монголами, которые претендуют на турецкие земли.

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Отмечается, что исполнитель главной роли Энгин Алтан дважды отказывался от участия в съемках, опасаясь провала, но в конце концов согласился. На текущий момент выпущено пять сезонов «Воскресшего Эртугрула». На съемочной площадке в связи с большим количеством задействованных животных всегда присутствует ветеринар.

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