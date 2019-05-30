16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае в воздух подняли сотни светящихся дронов (видео)
К шоу готовились 112 дней.
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К шоу готовились 112 дней.
526 светящихся дронов одновременно взлетели в небо в китайской провинции Гуйчжоу.
Здесь стартовала международная выставка China International Big Data Industry Expo 2019, на которой представлены новейшие разработки в области цифровых технологий.
Футуристическое шоу с дронами, оснащенными разноцветными светодиодными лампочками, стало изюминкой программы. Беспилотники сложились в разные фигуры, например, мост, дракона, иероглифы и даже земной шар.
К шоу готовились 112 дней. Потребовалась команда специалистов из 80 человек. Всеми дронами управлял один заранее запрограммированный компьютер.
Анна Лысенко
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