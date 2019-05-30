Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нас обманули»: в Киеве заговорили о катастрофе без России
Замок на колесе: «новая» разводка от мошенников (что делать?)
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Собчак и Богомолов вместе пришли на поэтический вечер
Набиуллина рассказала, когда ипотечные ставки снизятся до 8%
Долгий путь в мумиюЧто роднит ледяную мумию Этци, болотных людей и буддийских монахов
Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова
Жасмин высказалась об общем сыне с Киркоровым
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Зарплата хоккеиста Ковальчука удивила россиян - подробности
Онкобольная Яковлева узнала о диагнозе из-за котов
Собчак и Богомолов вместе пришли на поэтический вечер
В сети обсуждают возмужавшего сына Романа Абрамовича
Вадим Галыгин: «Не терпится взять малыша на руки»
Врачи выходили ребенка, родившегося весом 245 граммов (фото)
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае в воздух подняли сотни светящихся дронов (видео)

К шоу готовились 112 дней.

526 светящихся дронов одновременно взлетели в небо в китайской провинции Гуйчжоу.

Здесь стартовала международная выставка China International Big Data Industry Expo 2019, на которой представлены новейшие разработки в области цифровых технологий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футуристическое шоу с дронами, оснащенными разноцветными светодиодными лампочками, стало изюминкой программы. Беспилотники сложились в разные фигуры, например, мост, дракона, иероглифы и даже земной шар.

К шоу готовились 112 дней. Потребовалась команда специалистов из 80 человек. Всеми дронами управлял один заранее запрограммированный компьютер.

Анна Лысенко

Читайте также

Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Друзь извинился за скандал в «Кто хочет стать миллионером?»
Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Путин рассказал о развитии технологии искусственного интеллекта
Новый посол России выбрал между «Белоруссией» и «Беларусью»
Ученые воссоздали историю яблока
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Муж настаивает на ДНК экспертизе ребенка-подростка 745
Зачем эти драконовские меры на ЕГЭ 507
Я люблю свой город! 249
И снова о ЕГЭ. 195
Леди
Звезды за и против диет: кто выглядит лучше Говорят, что женщины, постоянно проверяющие на себе диеты, выглядят более изнуренными, чем те, которые не ограничивают себя в питании. Проверим?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь