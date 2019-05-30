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18:44 (мск), источник: Чердак

Миллионы лет назад человек вышел из лесов и стал прямоходящим. Теперь астрономы обвинили в этом сверхновую

Якобы каскад событий, которые привели к переходу человека к жизни в саваннах и прямохождению, связан со вспышкой сверхновой, которая ионизировала нижние слои атмосферы.

Источник: alainjacq235/СС0

Американские астрономы пришли к выводу, что на границе плиоцена и плейстоцена тропосферу Земли активно ионизировало излучение от взрыва ближайшей к нам сверхновой. Это, согласно их гипотезе, повлекло за собой каскад событий, окончательным следствием которых, стало то, что наш предок, Homo habilis, сбежал из леса в саванны и там стал прямоходящим.

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Предки человека начали использовать при ходьбе две конечности вместо четырех очень давно — по разным оценкам, от семи до четырех миллионов лет назад. Однако тогда человеческая походка была весьма далека от нашей: сахелантропы, ардипитеки и австралопитеки, как и многие современные обезьяны, лишь изредка отрывали передние конечности от земли, чтобы перейти от одного дерева и забраться на другое.

Антропологи придумали множество гипотез о том, что заставило наших предков ходить на двух ногах. Прямохождение связывают и с особенностями поиска пищи, и улучшенной терморегуляцией, и половыми различиями, и «переездом» из лесов в саванны. А в недавней статье в журнале The Journal of Geology ученые, двигаясь в русле последней из перечисленных выше гипотез, делают экстравагантное предположение о том, что же именно заставило людей переселиться в саванны 2,6 миллиона лет назад.

Они пишут, что на это, посредством целого каскада связанных между собой событий, повлияла вспышка сверхновой.

«Эхо» таких вспышек долетает до Земли, в частности, в виде атомов железа-60, которые сейчас находят в океанической коре. По таким данным исследователи узнают практически обо всех вспышках сверхновых, которые происходили в прошлом на расстоянии 50−100 парсеков от Земли.

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С опорой на данные о концентрации этого изотопа соответствующем пласте коры, авторы новой работы высчитали, что около 2,6 миллионов лет назад Землю бомбардировали частицы, источником которых была сверхновая самого распространенного типа — II-P, которая находилась в 50 парсеках (163 световых годах) от нашей планеты.

Исходящее от нее излучение выбивало из атомов и молекул атмосферы электроны, то есть ионизировало ее. Проведенные учеными расчеты показали, что ионизация тропосферы (нижнего слоя атмосферы) 2,6 миллиона лет назад была в 50 раз больше стандартного значения. Большое количество свободных электронов в облаках привело к тому, что те чаще, чем обычно, поражали землю молниями, таким образом избавляясь от лишних электронов.

Бо́льшее число молний, в свою очередь, могло привести к увеличению лесных пожаров на планете. Как показывают предыдущие исследования, на планете их действительно стало больше начиная с 7 миллионов лет назад — об этом говорят залежи угля в отложениях того возраста.

Достаточно веских доказательств тому, почему это происходило на разных континентах и в разных климатических зонах, ранее никто не выдвигал, поэтому авторы работы считают, что их «молниеносная» гипотеза вполне годится в качестве прежде отсутствовашего объяснения.
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Пожары уничтожали леса, и, как считают исследователи, жившие под сенью деревьев наши предки бежали от них в саванну, спасаясь от огня. На открытой местности, где важным адаптивным преимуществом был широкий обзор, люди, до того ходившие на двух ногах редко, стали чаще выпрямляться, чтобы лучше обозревать окрестности, и потому уже гораздо тверже встали на две ноги.

Комментируя свою работу пресс-службе Канзаского университета, астрофизик Адриан Мэлотт отмечает, что о повторении подобного сценария переживать не стоит — в ближайшее время подобной активности от близких кандидатов в сверхновые астрономы не ждут. Самая близкая такая звезда может превратиться в сверхновую в течение ближайшего миллиона лет — это Бетельгейзе (200 парсеков от Солнечной системы), но даже она не окажет на нашу планету того же действия, что и вспышка двухмиллионной давности, которой Мэлотт с коллегой Брайаном Томасом посвятили свою статью.

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