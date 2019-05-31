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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета

Просто дух захватывает.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Фотограф из Венгрии Габор Надь специализируется на пейзажной фотографии арктических регионов, таких как Исландия, Норвегия, и высокогорных регионов, таких как Австрийские, Немецкие, Словенские Альпы и Высокие Татры.

Снимать пейзажи Надь предпочитает в межсезонье, когда можно увидеть изменения в природе.

Весной 2019 года он был в очередном путешествии по Исландии. С помощью дрона Надь сумел сделать совершенно невероятные снимки этой суровой страны с высоты птичьего полета. Глядя на некоторые из них, создается впечатление, что эти виды просто не могут существовать на нашей планете.

Екатерина Гура

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