11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
Просто дух захватывает.
Фотограф из Венгрии Габор Надь специализируется на пейзажной фотографии арктических регионов, таких как Исландия, Норвегия, и высокогорных регионов, таких как Австрийские, Немецкие, Словенские Альпы и Высокие Татры.
Снимать пейзажи Надь предпочитает в межсезонье, когда можно увидеть изменения в природе.
Весной 2019 года он был в очередном путешествии по Исландии. С помощью дрона Надь сумел сделать совершенно невероятные снимки этой суровой страны с высоты птичьего полета. Глядя на некоторые из них, создается впечатление, что эти виды просто не могут существовать на нашей планете.
Екатерина Гура
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