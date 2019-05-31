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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала
«Ямал-601», который был создан по заказу оператора «Газпром космические системы», должен стать самым мощным российским спутником по пропускной способности. Он должен заменить «Ямал-202» и обеспечить связью часть жителей России, стран СНГ, Европы, а также Ближнего Востока и
Также аппарат даст возможность предоставить россиянам услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в
В 2019 году это первый запуск «Протона-М».