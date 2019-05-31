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00:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» (в 20:42 мск) и вывела разгонный блок «Бриз» со спутником «Ямал-601» на суборбитальную траекторию. Онлайн-трансляция ведется на сайте «Роскосмоса». Спутник должен отделиться от разгонного блока 31 мая в 05.55 мск.

Источник: Reuters

«Ямал-601», который был создан по заказу оператора «Газпром космические системы», должен стать самым мощным российским спутником по пропускной способности. Он должен заменить «Ямал-202» и обеспечить связью часть жителей России, стран СНГ, Европы, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Также аппарат даст возможность предоставить россиянам услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.

В 2019 году это первый запуск «Протона-М».

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