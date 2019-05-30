30 мая, источник: ТАСС
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области будут полностью прекращены 15 июня
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. /ТАСС/ — Процедуру оценки воздействия на окружающую среду проведут после разработки проектной документации.
Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» завершит подготовительные работы по созданию объекта в районе станции Шиес Архангельской области 15 июня. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте экотехнопарка.
«ООО “Технопарк” как инвестор проекта экотехнопарка “Шиес” подтверждает намерения завершить до 15 июня 2019 года работы на станции Шиес, выполняемые в рамках первого этапа по инженерной подготовке территории», — говорится в сообщении.
После разработки проектной документации будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы общественные слушания, будет проходить обсуждение проекта с жителями Ленского района Архангельской области. Кроме того, к работе по оценке проекта будут привлечены заинтересованные представители общественных организаций, эксперты профессионального российского и зарубежного сообщества. Далее пройдет государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и государственная экспертиза проектной документации.
В настоящее время на участке ОАО РЖД на станции Шиес завершаются работы по отсыпке откосов железнодорожных путей
Ранее власти Архангельской области сообщили о планах по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В Архангельской области неоднократно проходили митинги против строительства полигона.