13:04 (мск), источник: ТАСС
Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года
Входящие звонки по всей стране станут бесплатными, появятся новые виды завещаний, а споры по ОСАГО будет обязательно рассматривать финомбудсмен.
С 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрироссийского роуминга. С этого дня все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны.
Фактически российские операторы отменили и внутрисетевой, и национальный роуминг еще осенью 2018 года, после предупреждений и разбирательств с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Исключением тогда остался только Крымский полуостров. Как раз его операторы и присоединятся к отмене национального роуминга — местные власти заявили, что те уже к этому готовы. В регионе связь предоставляют «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком», так как крупные российские операторы здесь не работают, опасаясь западных санкций.
Как узнали СМИ, некоторые операторы решили перейти на новые правила даже раньше срока. Например, «Билайн» обновил условия уже с 29 мая, о чем сообщил абонентам по sms.
Продлить амнистию капиталов еще на год поручил президент Владимир Путин, а в конце мая он подписал соответствующий пакет законов. Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа кампании по добровольному декларированию активов и счетов можно будет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
В силе остаются все гарантии, которые действовали и во время предыдущих этапов, — освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Также власти продлили льготу, по которой владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если они становятся налоговыми резидентами России в текущем году.
Возвращенные
Если между потерпевшим и страховщиком возникают противоречия по ОСАГО, то с 1 июня до подачи иска в суд их в обязательном порядке будет рассматривать финансовый омбудсмен.
Обращение к омбудсмену для граждан будет совершенно бесплатным, а вот страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы: 45 тыс. рублей — если решение примут в пользу клиента, 0 рублей — если в их. При этом если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
К омбудсмену можно обратиться и по выплатам трехлетней давности. «Если в прошлом году вы обращались в компанию, даже
Также с 1 июня вступают в силу несколько других изменений в закон об ОСАГО:
С 1 июня вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться своим имуществом после смерти.
При разводе такое завещание утратит силу и перестанет действовать. Также каждый супруг в любой момент может поменять свое решение и выйти из завещания. Тогда он должен будет сообщить об этом жене или мужу, а нотариус проследит за этим.
Кроме того, завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни или после смерти — одного или обоих — только по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.
Такой документ представляет собой соглашение между наследователем и его наследниками, которые берут на себя
Наследователь в любой момент может передумать и отменить договор в одностороннем порядке. Но тогда ему придется возместить несостоявшимся наследникам все траты, которые они понесли, выполняя условия договора.
Чтобы не допустить злоупотреблений, и совместное завещание, и наследственный договор заверяет только нотариус, а подписание документов будут записывать на видео.
Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня россияне должны будут получить разрешение в Госавтоинспекции. Для этого нужно будет предоставить целый список документов, среди которых — предварительное заключение технической экспертизы. Получить его можно будет в одной из испытательных лабораторий.
Чаще всего, по данным СМИ, российские автомобилисты меняют двигатели — переводят их на газовое топливо, а также ставят фаркопы (прицепной крюк для крепления) для перевозки прицепов и внедорожный тюнинг — экспедиционные багажники, силовые бамперы
С 6 июня вступает в силу новый свод правил проектирования систем газоснабжения в жилых домах. В Минстрое уточнили, что он носит добровольный характер, то есть застройщики могут ему не следовать, но если берут за основу, то делать и отчитываться должны именно по этим нормам.
Анализаторы следует устанавливать в помещениях теплогенераторных и в самих квартирах, если там есть газовое оборудование.
Также в газифицированных домах власти советуют использовать специальные окна, которые легче вылетают при взрыве и тем самым гасят силу удара. Сейчас эксперты указывают на то, что обычные пластиковые окна очень прочные и при взрыве основной удар приходится на несущие конструкции здания, а это чаще приводит к обрушению. Окна для газифицированных домов уже производят, но стоят они дороже обычных и поэтому до сих пор практически не используются. И зачастую хозяева газифицированных домов и квартир даже не знают, что окна должны быть специальными.
Устанавливать газоанализаторы будет застройщик. Кроме того, документ прописывает требования к размеру и оборудованию кухонь, где установлены газовые плиты.
Что касается старого жилого фонда, где
С 6 июня, по новому закону, магазины не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты, если срок их хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и рыба, продукты из них, молочная и кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Участники рынка отмечали, что на такие товары приходится около 70% ассортимента торговых сетей.
Магазины и поставщики должны будут в течение 180 дней с момента вступления закона в силу привести условия договоров, которые заключали раньше, в соответствие с новыми нормами. Как объясняла одна из авторов поправок,
Еще в 2017 году производители хлебобулочных изделий заявляли, что готовы работать в новых условиях, которые, с одной стороны, минимизируют их убытки, но, с другой, могут привести к сокращению ассортимента в магазинах, ведь те просто не готовы будут рисковать и закупать прежние объемы.
С 27 июня банки должны будут фиксировать и в течение трех дней сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт, выпущенных зарубежными банками. Организации будут отправлять данные о:
Список стран, банковские карточки которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу. Но публиковать его все равно не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский объяснял, что в первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. А вот карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков, новые нормы не коснутся.