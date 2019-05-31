Хиллари Клинтон займется съемками фильмов

По данным агентства, таким образом Клинтон намерена продолжить оказывать влияние на культуру и общество США после ухода из политики.
Бывший кандидат на пост президента США уже заключила контракт на продюсирование телесериала The Woman’s Hour. Сопродюсером Клинтон станет режиссер Стивен Спилберг.
В марте Хиллари Клинтон сообщила, что не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году, и хочет сосредоточиться на написании книг и роли бабушки. При этом она добавила, что планирует и дальше отстаивать свои убеждения.